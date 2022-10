Victoria De Angelis: tacchi, look total black e trasparente, bellezza da infarto

Victoria De Angelis incanta tutti in diretta a Che Tempo che fa: tacchi, look total black e trasparente per una bellezza da infarto.

Victoria De Angelis ha incantato tutto il pubblico di Che tempo che fa con il suo look mozzafiato. Nel corso della puntata trasmessa da Raitre il 17 ottobre, Fabio Fazio ha ospitato i Maneskin che, dopo aver pubblicato il nuovo singolo Loneliest, si sono raccontati nel salotto di Che tempo che fa, trasmissione in cui vanno sempre ospiti da quando hanno partecipato a X Factor.

In uno studio con una scenografia macrabra, i Maneskin si sono presentati elegantissimi e con un look che ha lasciato tutti senza parole. A scatenare maggiormente l’entusiamo dei fan è stato il look di Victoria che, pur essendo elegante e raffinata, non ha rinunciato al suo spirito libero e rock.

Il look total black di Victoria De Angelis è da infarto

Abito di pizzo nero e trasparente, intimo total black, calze nere e tacchi per Victoria che, nello studio di Che Tempo che fa, ha sfoggiato la sua bellezza sempre più evidente. Un look completato da un trucco semplice che ha esaltato la bellezza degli occhi azzurri della bassista e dei suoi lineamenti dolci e perfetti.

Un outfit che i fan hanno particolarmente apprezzato. Super sensuale, ma anche elegante e raffinata, Victoria che non indossa spesso i tacchi, ha fatto un’eccezione per la trasmissione di Fabio Fazio che non ha nascosto l’emozione di riaverli in studio al termine di un anno ricco di successi e alla vigilia di un altro anno che li porterà in tour in tutto il mondo e che li vedrà anche esibirsi in due stadi: il 20 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio a San Siro.

A Che tempo che fa, oltre ad essersi esibiti con l’ultimo singolo Loneliest, hanno ripercorso la loro carriera con filmati con tutte le esibizioni fatte negli ultimi mesi. Victoria che è considerata la mamma dei Maneskin, inoltre, ha ribadito di aver incontrato Damiano e Thomas alle scuole medie e di aver scovato Ethan con un annuncio su Facebook.