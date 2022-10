Le fughe annerite dalla muffa possono essere combattute con una soluzione infallibile. Pratica, efficace, ed anche economica: cosa vuoi di più?

Ci sono dei punti della casa da incubo: stiamo parlando delle zone più difficili che sono danneggiate da inestetismi domestici come la muffa. A volte il danno è irreparabile, ma con la soluzione che ti stiamo per rivelare le fughe annerite saranno solo un ricordo lontano nel tempo. Questo perché forse non conosci un trucchetto che di sicuro la tua mamma conosce, perché tramandato dalla nonna, e così via. Ecco come risolvere senza danni, sprechi e consumi di alcuna tipologia.

Le fughe annerite dalla muffa sono davvero antiestetiche, ma soprattutto dannose per la salute. Queste si formano a causa di diversi fattori, alcuni dei quali sono dati da una certa predisposizione degli ambienti o anche per alcuni errori che inconsapevolmente commetti.

Quindi, non stiamo solo per suggerirti un trucco da maestro, ma ti vogliamo anche indicare quelle che sono le giuste azioni per prevenire l’insorgere della muffa. Questa si annida nei punti più evidenti della casa, ma anche in altri nascosti, e proprio per questo è tra le cause di malessere peggiori.

La muffa è un microrganismo appartenente al gruppo di funghi e miceti, e ne esistono davvero di tantissime tipologie, sono state accertate più di 100.000 specie classificate in maniera scientifica. Alcune sono così letali per la salute umana che se inalate con costanza, in maniera inconsapevole, possono persino causare la morte.

Così, per scongiurare qualsiasi brutto presagio, è necessario sapere se compi i giusti gesti. Quante volte apri le finestre di casa? La luce deve inevitabilmente entrare, e al tempo stesso è necessario favorire il ricircolo d’aria, perché quella stagnata deve essere sostituita da quella pulita.

Inoltre, spolverare con costanza i muri è anche uno dei rimedi che favorisce un ambiente pulito e l’esclusione di muffe. Queste si annidano anche in questi punti dove l’umidità persiste, e le fughe sono le zone favorite. Nello specifico, accade anche che si annidino lì, perché spesso ci si dimentica di pulire a fondo questi punti, e si commette un gravissimo errore per salute e tasche del portafoglio!

La conseguenze negative per la salute te la abbiamo già indicate, ma quelle economiche son anche terribili. Sai quanto costa sostituire per intero un impianto di mattonelle danneggiate? Troppo!

Allora, se non vuoi spendere e spandere, impara la soluzione infallibile che abbiamo studiato per te. Non avrai alcun problema, ma solo vantaggi e benessere.

Elimina la muffa dalle fughe, la soluzione è unica!

Il primo dettaglio che salta all’occhio è il nero che si insidia tra le fughe, ed è lì che c’è la muffa. Non perdere altro tempo, armati degli strumenti del pulito, ed impara ad igienizzare i punti più difficili della casa in modo intelligente. Questo significa adottare soluzioni specifiche al caso, ma senza strafare con i costi o con la fatica.

Se hai una spugnetta dura che può “sgrassare” per bene via la muffa è un’ottima aiutante, ma anche uno spazzolino vecchio può fare la differenza. Un consiglio importante è quello di gettare via nell’apposito contenitore lo strumento utilizzato, perché la muffa essendo un membro della famiglia dei funghi è capace di contaminare qualsiasi cosa.

Per cui se vuoi risolvere senza creare ulteriori danni, segui passo passo i nostri consigli. Se attui già i gesti sopra citati, ma la muffa continua ad insediarsi nelle fughe, devi assolutamente sfruttare un rimedio unico nel suo genere.

L’azione è composta da due fasi, queste se compiute alla lettera risolveranno il tuo problema. Acquista della Soda Solvay circa 100 g, la giusta quantità che va sciolta in un litro d’acqua. La miscela va “shakerata” e poi spruzzata sulle zone di tuo interesse.

Bisogna lasciare agire, se passano almeno 15 minuti si può procedere con la seconda azione, che è invece contraddistinta dall’utilizzo della candeggina naturale. Come fare? E’ necessario acquistare dell’acqua ossigenata a 34 volumi ed unirla ad acqua distillata e ad acido citrico.

Le dosi sono le seguenti: 255 di acqua ossigenata, 78 g di acqua distillata e 20 g di acido citrico. Se si vuole potenziare l’azione pulente si possono aggiungere 20 g di sapone ecologico per i piatti.

La miscela va conservata in contenitori di colore scuro o comunque colorato, e va riposta in posti lontani dalla luce e dal calore. Come applicarla? Quando la prima soluzione si è asciugata, si passa con la seconda direttamente sui punti di fuga. Si lascia agire per almeno un’ora, se di più è meglio perché andrà più a fondo, e poi si sfrega con energia.

Alla fine basta risciacquare con acqua tiepida, et voilà le fughe annerite dalla muffa sono solo un ricordo grazie a questa soluzione!