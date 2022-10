Belen e Stefano, l’annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Finirà di nuovo”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a stupire ancora una volta i loro fan? Arriva sul web l’annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere sul loro conto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tra le coppie più amate e tormentate del mondo dello spettacolo. Il loro amore dura da diversi anni e dal loro amore è nato anche il piccolo Santiago De Martino.

Purtroppo però la loro relazione non è stata tutta rose e fiori e durante il corso del tempo trascorso insieme si sono mollati e rimessi insieme diverse volte. Tanto si è parlato di loro e c’è chi ha insinuato anche di numerosi tradimenti. I diretti interessati però non hanno mai rilasciato dichiarazioni a riguardo, preferendo lavare, come è giusto che sia, i panni sporchi in famiglia. Nelle scorse ore però l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’investigatore social, ha rivelato nuovi retroscena su di loro parlando dei flirt avuti mentre non stavano insieme, ma non solo.

L’esperto di cronaca rosa è convinto che Belen e Stefano sono pronti a lasciarsi di nuovo e che questo ritorno di fiamma finirà proprio come quelli che li ha preceduti.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il retroscena bomba gela il web

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, su cui è stato sganciato un retroscena bomba, secondo l’esperto di gossip sono pronti a dirsi addio ancora una volta in quanto non credo che la loro relazione possa continuare liscia come l’olio come molti dei loro fedeli sostenitori invece sostengono. Ecco per quale motivo:

“Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme” ha esordito Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram, dove è solito rispondere alla curiosità degli utenti della rete in merito alle maggiori notizie legate al mondo della cronaca rosa e della tv. “Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo“ ha poi sganciato la bomba su Belen e Stefano.

“La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire” ha poi concluso, gettando i fan della coppia nel panico in quanto sperano che l’amore tra i propri beniamini possa durare per sempre e non diventare un dolce ricordo legato al passato.