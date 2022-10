I cinque modi da provare per apparire più intelligente grazie alla moda

La miglior soluzioni per apparire intelligenti è esserlo veramente ma diciamo che, nel caso ci si volesse dare un tono ulteriore per il colloquio di lavoro che desideriamo o per un incontro privato potrebbe esserci d’aiuto la moda.

Non serve avere un aspetto trasandato ed i libri in mano (anche se un quotidiano aiuterebbe), per apparire colte, per avere quell’allure sapiente che affascina più di tutti i sapiosexual. Ci sono capi ed accessori che ci conferiscono importanza intellettiva ed allo stesso tempo eleganza quindi scopriamoli insieme per sperimentare queste strategie.

Dagli occhiali da vista (realmente correttivi o fasulli) al look da college inglese, ecco cinque modi per sembrare più intelligenti.

Con poca spesa e molto divertimento come avere un look saggio

Il primo capo é legato alla scuola dell’obbligo, si tratta del colletto bianco. Venduto singolarmente o fatto sbucare da sotto il pullover a girocollo, riporta immediatamente la mente al profumo di libri nuovi ed agli esami dati qualche anno fa.

Puntare su outfit che diano anni in più (solitamente indesiderati come visto ieri con i capi da evitare) è un’altra opzione facile ed efficace da realizzare. Sì quindi a blazer anni Ottanta con basco coordinato e foulard annodato al collo che fa tanto Signora Fletcher. Se a questo aggiungiamo il fatto di accompagnarci ad una bici iperfemminile non propriamente nuova allora il gioco è fatto.

Prediligere look semplici da brava ragazza come jeans e magliettina o maglioncino con le trecce e scollo a V, è un’alternativa vincente in diverse fasce d’età. L’assenza di accessori frivoli farà il resto. Attenzione poi alle scarpe, sneakers e stivaletti flat in camoscio vanno bene, slingback nere con tacco basso anche.

Tra i tessuti vanno indossati lana e chiffon più di tutti. Il solo fatto che li si associ ai nonni ed alle professoresse (di matematica ma anche di letteratura italiana e latina) dovrebbe far riflettere.

Quando si è indecise tra un giubbotto, una felpa colorata ed una giacca classica ebbene, sarà quest’ultima a fare la differenza. Un taglio come quelle che vediamo indossate alle cerimonie o dal manager responsabile a lavoro, andrà alla grande.

Potrebbe sembrare un gioco ma è provato che queste strategie funzionino a livello inconscio su chiunque ci guardi. Metterlo in pratica è gratis e sembra anche un esperimento sociale simpatico da provare!

Silvia Zanchi