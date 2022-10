Sogni patate croccanti fuori e morbide dentro come quelle del ristorante? Devi solo evitare questi errori

Scopri quali sono gli errori che ti impediscono di ottenere le patate al forno dei tuoi sogni. Una volta compresi, il risultato sarà del tutto diverso.

Che le patate siano tra gli ortaggi più amati da grandi e piccini, è praticamente fuori da ogni dubbio. E la cosa non cambia se parliamo delle patate al forno. Un grande classico che conquista sempre e che ben si abbina con ogni tipo di portata. Ottime anche da sole, le patate sono infatti estremamente gustose e piacevoli da mangiare, tanto da essere spesso richieste sia al ristorante che a casa.

Come fare, però, per prepararle alla perfezione? Se ti sei già cimentata nella realizzazione da zero delle patate al forno ti sarai infatti accorta che a volte ottenere un risultato del tutto positivo si rivela difficile. Un problema che dipende da alcuni errori basilari ma che si fanno spesso e che probabilmente hai messo in atto anche tu. Niente paura, però, perché oggi li affronteremo uno per uno e, una volta scoperti, dovrai solo evitare di ripeterli. Il risultato sarà quello delle patate al forno che hai sempre sognato.

Gli errori da non fare mai più quando prepari le patate al forno

Che si tratti di un contorno per accompagnare un secondo di carne o di pesce o di una portata da realizzare semplicemente perché amata da tutti, le patate al forno sono sempre un’ottima scelta. Perché conquistino tutti è però indispensabile prepararle senza commettere errori. Errori che il più delle volte si rivelano davvero banali portando a non poter godere del piatto per il quale si è tanto lavorato.

Per fortuna, oggi siamo qui per svelarti quali sono questi errori, impedendoti così di commetterli ancora. In questo modo le tue prossime patate al forno saranno quelle perfette e che hai sempre desiderato.

Sbagliare nella scelta delle patate

Per delle patate che siano croccanti fuori e morbide dentro si rivela molto utile saper scegliere quelle giuste per il tipo di preparazione che si ha in mente. È quindi molto sbagliato mettere in forno le prime che trovi. Quelle vecchie, ad esempio, non vanno affatto bene mentre si rivelano più adatte le patate novelle. Queste ultime sono infatti meno farinose, cosa che gli impedirà di ammollarsi o di attaccarsi tra loro.

Tagliarle a caso è uno degli errori più comuni che si fanno con le patate al forno

Se le patate sono piccole e tutte della stessa grandezza possono essere lavate, sbucciate e cotte per come sono. In caso contrario (evento più comune) è necessario tagliarle. In questo caso l’errore più comune è quello di farle di grandezze diverse, cosa che le porterà a cuocersi in modo poco omogeneo e che spingerà le più piccole a bruciarsi e le più grandi a restare crude. Per evitare tutto ciò è indispensabile quindi che tu abbia cura delle tue patate e che stia attenda a tagliarle tutte della stessa grandezza.

Condirle poco

Un’altro grave errore che si fa con le patate al forno è quello di condirle poco. In questo modo, infatti, finiscono con lo scurirsi e con il restare con poco sapore. Per delle patate al forno come si deve servono olio e sale e volendo anche altre spezie che si amano e che si ritengono idonee in base al tipo di ricetta che si desidera mettere in atto.

Ora che hai appreso quali sono gli errori più comuni che fai con le patate al forno, non ti resta che tenerli bene a mente ed iniziare ad evitarli e a porvi rimedio. Così facendo otterrai il contorno che hai sempre sognato e che ti farà ottenere molti più complimenti di quanti immagini. Dopotutto non ci sono molte prelibatezze più piacevoli delle patate al forno cotte nel modo corretto, no?