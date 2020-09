Scopri una cottura veloce ma impeccabile per ottenere patate al forno perfette, croccanti e semplicemente buonissime in pochi semplici step.

Chi non ama le patate al forno alzi la mano? State pur certi che sarete una minoranza perché questo è veramente un piatto dal successo assicurato.

Il contorno perfetto sia per la carne che per il pesce e, recentemente, persino un ottimo spunto per aperitivi golosi: le patate al forno sonno veramente bene ovunque a patto però che siano realizzate a dir poco alla perfezione.

E come realizzarle al meglio? L’impresa qui si fa decisamente più ardua perché, come molti altri piatti semplici della cucina italiana (prendiamo ad esempio la ricetta della pasta fredda perfetta) realizzare delle patate al forno saporite e veramente golose è assai più difficile di ciò che si possa pensare.

A chi non capitato di ritrovarsi con patate molli o sbruciacchiate o ancora insipide? Be’ è il momento di dire basta.

La ricetta per patate al forno perfette esiste e noi stiamo per svelarvela.

Patate al forno perfette e croccanti: ecco come

Le patate al forno perfette sono un vero e proprio sogno goloso, l’obbiettivo di qualsiasi cuoca che vuole portare in tavola le classiche patate con quella crosticina croccante e golosa.

Il procedimento che vi illustriamo oggi è stato proposto su Instagram da Francesca Giovannini, blogger appassionata di viaggi e cucina, garantendo risultati veramente d’eccellenza.

Che ne dite, ci proviamo insieme? Ecco come procedere step by step.

1- Buccia sì o buccia no? A quanto pare non importa. Se scegliete la prima opzione è importante però optare per patate bio e che siano state lavate con estrema cura.

2- Sempre meglio optare per spicchi o cubetti abbastanza grandi (circa 2-3 cm)

3- Essenziale sarà però a quanto pare il modo in cui disponiamo le patate nella teglia. Come vanno disposte? Importante è che siano abbastanza larghe, più spazio hanno, meglio è per sviluppare la tanto desiderata crosticina.

4- Condire con cura è ovviamente importante. Procedete con sale, olio (obbligatorio), pepe, aglio, erbe aromatiche, paprika… insomma, si può scegliere tutto ciò che si ama per dare un sapore extra e gradito alle vostre patate

5 – E per quanto riguarda la cottura? Forno statico a 240 C o ventilato a 210 C per circa 20-25 minuti. Importante sarà, dopo tale tempo, togliere le patate dal forno e girarle con una spatola (vedrete che il lato a contatto con la teglia sarà bello croccante e dorato) e procedete con la cottura per altri 15 minuti circa.

Ciò che otterrete alla fine di questi cinque step saranno le vere patate al forno perfette, quelle dei sogni, croccanti fuori, morbide dentro.

Dopo non vi resterà che assaggiare e, vi garantiamo, una tirerà l’altra.