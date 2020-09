Drew Barrymore: “Ecco perché non mi sposerò mai mai più”

Drew Barrymore sa bene cosa vuol dire sposarsi. Lo ha fatto per ben tre volte: nel 1994, nel 2001, nel 2012 ma le sue relazioni non sono MAI state durature. Mai come la sua intenzione di non sposarsi più. Leggiamo cosa ha dichiarato.

L’attrice, divenuta estremamente popolare per il suo ruolo ad appena 7 anni in E.T. – L’extraterrestre (1982) e con alle spalle una carriera ricca di successi nel piccolo e grande schermo, conta sulle sue spalle tre divorzi. Nel 1994 con Jeremy Thomas, nel 2001 con Tom Green e nel 2012 con Will Kopelman, l’uomo che l’ha resa mamma delle piccole Olive 7 anni e Frankie 5 anni.

In occasione, del debutto col suo The Drew Barrymore Show, si è aperta in occasione di un’intervista rilasciata a People nella quale ha parlato dei suoi piani proprio per il futuro, giurando di non andrà mai più all’altare. Per l’attrice, sposarti è una cosa obsoleta e antica anche perché il matrimonio aveva senso “quando la vita durava 30 anni e l’uomo più vicino a te era a tre giorni di distanza a cavallo“. Leggiamo l’intervista completa.

“Mai. Mai, mai, mai. Non mi risposerò mai più.”

“Mai. Mai, mai, mai. Non mi risposerò mai più.” – ha spiegato Drew nell’intervista rilasciata alla rivista People – “E penso che la gente non dovrebbe usare la parola mai, ma io non mi risposerò mai più, a caratteri cubitali MAI più. Ho troppe cose da fare. Non voglio mai più essere legata a qualcuno in quel modo. Ti lasci e vai avanti. Divorzi ed è tutto così diverso.”

Anche se non intende sposarsi mai più, Drew Barrymore rimane un’inguaribile romantica e sa che le frecce di Cupido potrebbero colpirla in qualsiasi momento: “Magari sarò follemente innamorata fra un anno. Magari quando le mie figlie andranno al college. Mi piacerebbe incontrare qualcuno. Ma non lo sto cercando. La mia vita è già piena d’amore”.

L’attrice di “La verità è che non gli piaci abbastanza” (mai titolo più appropriato) ha ammesso di essere una romantica senza speranza: “tutti su questo pianeta hanno bisogno di qualche forma d’amore. Siamo costantemente alle prese con una relazione. Ma l’amore e le relazioni possono apparire differenti per le persone. Ma è quello il suo nucleo. Quindi, io non riesco a dare a meno di esplorare ed esaminare questa faccenda.”

Dunque l’attrice 45enne non dice no alle relazioni amorose, ma soltanto ai matrimoni.

