Grazie a questo espediente ti libererai della polvere a lungo, peccato non averlo saputo prima

Esiste un metodo a cui forse non hai mai pensato ma che ti consentirà di eliminare la polvere in modo semplice ed immediato.

La polvere è da sempre un grande nemico di chi ha cura della propria casa al punto da desiderare di averla sempre linda e perfetta. Per quanto si spolveri, infatti, bastano poche ore per ritrovare la stessa sulle superfici. Una lotta continua della quale non ci si sente mai vincitrici e che spinge a spolverare molto più spesso di quanto non si vorrebbe. E tutto per il desiderio di poter vivere in un ambiente salubre e ben pulito alla vista.

Come fare, quindi, quando la polvere regna sovrana? Di certo, non arrendersi mai è la prima scelta da mettere in atto. A questa, poi, segue un espediente alternativo ma in grado di fare la differenza. Grazie ad un semplice strumento potrai infatti contare su superfici subito pulite e persino in grado di restare così più a lungo del solito.

Ecco qual è l’espediente per dire addio alla polvere

La buona notizia nella tua lotta alla polvere è che lo strumento che ti aiuterà a combatterla non costa nulla e che si trova già nella tua casa. Ti basterà, infatti, rovistare tra i tuoi cassetti per trovarlo e usarlo all’istante. Se non hai ancora capito, si tratta infatti del calzino di lana al quale potrai aggiungere i tanti utilizzi del bicarbonato di sodio. Quello spesso che in inverno ti scalda al meglio ma che a volte si infeltrisce un po’ finendo nel dimenticatoio. Ebbene, invece di buttarlo quando è vecchio, da oggi potrai donargli nuova vita iniziando ad usarlo per spolverare.

Per farlo ti basterà inserirlo nella mano e muoverti per casa passandolo su tutti i punti in cui la polvere tende ad accumularsi di più. Il tuo calzino agirà infatti come un panno cattura polvere e lo farà così bene da eliminarne ogni più piccolo residuo.

Ovviamente ti servirà un calzino che sia di lana e spesso abbastanza da non farti entrare in contatto con la polvere. Il resto sarà semplice come bere un bicchiere d’acqua. E nel giro di poco ti troverai con una casa praticamente splendente. Cosa che potrai solo migliorare se deciderai di usare anche del bicarbonato da sempre noto come un anti acaro per eccellenza. Una volta sulle superfici, ucciderà infatti ogni traccia di polvere, impedendole di riformarsi all’istante.

Cosa che ti permetterà di avere una casa a prova di polvere e nella quale vivere con serenità e senza doverti guardare sempre intorno per controllare che non ci siano cose da correggere. Un aspetto che ti consentirà di rilassarti molto più di quanto immagini.

Quando alle modalità di utilizzo. Potrai lavare e riutilizzare il calzino più volte e fin quando si rivela efficace. Per il bicarbonato, invece, ti basterà inserirne un cucchiaino in un contenitore spray pieno d’acqua. Agitandolo prima dell’uso lo renderai “attivo” e potrai contare su un alleato economico e assolutamente green. Proprio ciò di cui avevi bisogno per non faticare e per poter finalmente contare su una casa sempre bella da vedere e nella quale ospitare parenti e amici senza più l’ansia della polvere.