Vi ricordate l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta? Oggi la bellissima donna ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Ma perché?

Rosa Perrotta non è solo stata una delle concorrenti di Uomini e Donne. Nel corso degli anni l’abbiamo infatti vista anche in programmi molto noti come L’Isola dei Famosi e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. La sua fama aveva raggiunto le vette più alte, ma proprio quando meno ce lo saremmo aspettati Rosa è scomparsa dal piccolo schermo e per una ragione molto importante.

Che fine ha fatto Rosa Perrotta?

L’ex tronista è infatti diventata mamma e ha quindi scelto di dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia. Una scelta dettata anche dal fatto che, per lei, non sembravano esserci offerte particolarmente interessanti nel mondo dello spettacolo.

A ogni modo, pare che la Perrotta (che ha fatto qualcosa di incredibile in passato) non senta molto la mancanza del lavoro davanti alla macchina da presa, essendo, come sembra, piena di impegni riguardanti la gestione della vita familiare. I suoi fan, però non l’hanno dimenticata e si sono chiesti se e quando la donna farà ritorno in tv. E sembra che ci siano novità positive per loro.

Rosa Perrotta farà ritorno in tv

La Perrotta ha infatti dichiarato di star lavorando alla produzione di un progetto che lei ritiene molto interessante e che riguarderà al vita delle donne madri. Insomma, una vita che lei conosce molto bene, avendo incentrato gli ultimi anni suoi suoi adoratissimi figli.

Qualche tempo fa Rosa (che ha fatto una confessione inaspettata) era anche finita nell’occhio del ciclone per la festa a dir poco sontuosa con cui aveva celebrato il primo compleanno del figlio. In quella occasione molto speciale la Perrotta avrebbe organizzato un party a tema “Achille e antica Grecia”, perfettamente curato nelle scenografie e con una torta di compleanno a più piani.

Ad alcuni questa magnificenza non è piaciuta affatto. Molte persone l’hanno infatti giudicata troppo sopra le righe per una semplice compleanno di un bambino. Più che altro, si è detto, è stato un modo per Rosa di attirare l’attenzione su di sé e lasciare a bocca aperta i fan. A ogni modo, pare che questo piccolo “incidente” sia ormai finito nel dimenticatoio. I fan più accaniti non vedono l’ora di rivedere Rosa sul piccolo schermo e stavolta pare dovranno aspettare ancora poco tempo…