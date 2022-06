“Mi hanno cambiato il ritmo del cuore”: inaspettata confessione di Rosa Perrotta

Rosa Perrotta spiazza i fan con una confessione inaspettata, “Mi hanno cambiato il ritmo del cuore” svela sul suo profilo Instagram.

Lei è bellissima, piena di stile ed amatissima sui social: è Rosa Perrotta, un volto che gli italiani conoscono bene. Il suo nome, infatti, è inevitabilmente legato al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nella sua vita però non c’è stato fin da subito il mondo dello spettacolo. L’influencer decide di dedicarsi prima agli studi, laureandosi in Economia con 110 e lode.

La vera popolarità scatta proprio nel programma pomeridiano di Canale 5, dove approda nel 2016 in veste di tronista con l’obiettivo di trovare l’amore. Proprio qui prende la decisione migliore della sua vita, scegliendo il corteggiatore Pietro Tartaglione. I due da allora sono legatissimi e Rosa ha ricevuto la sua proposta di matrimonio durante una sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Adesso la Perrotta è super social, con un profilo Instagram seguitissimo da ben 1,7 milioni di follower che restano costantemente aggiornati sulle sue novità e sulla sua vita privata. Lei è diventata una vera e propria influencer e la sua pagina è curatissima ed improntata principalmente sulla moda. Scorrendo tra le pubblicazioni infatti, è facile notare come siano ricche di shooting professionali e collaborazioni con vari brand. Di recente però, l’ex tronista ha fatto una confessione particolare che ha spiazzato i fan.

I figli, la gioia più grande di Rosa Perrotta: ecco come è cambiata la vita dell’ex tronista

Nella vita di Rosa Perrotta, oltre il successo professionale e amoroso, c’è sicuramente un tassello importante che ne ha cambiato profondamente il corso. Nel 2019 infatti, l’influencer ha conosciuto la gioia della maternità con l’arrivo di Domenico detto “Dodo”, nato proprio dopo la proposta di matrimonio, motivo per cui le nozze della coppia sono poi slittate.

Come quest’altra meravigliosa coppia di Uomini e Donne fresca di nozze, anche Rosa e Pietro Tartaglione rappresentano un vero successo del programma. La felicità della famiglia è stata rafforzata ancora di più dalla nascita del secondo figlio. Mario Achille è arrivato il 10 novembre 2021. Ed è proprio a loro che sulla sua pagina Instagram dedica spesso tantissimi post, completi di foto che li ritraggono più belli che mai.

Questa volta le parole della mamma sono state proprio dettate dal “cuore”. La sua confessione ha spiazzato letteralmente i fan, per la dolcezza delle parole da lei usate. Insieme a due scatti che ritraggono i piccoli Ethan (Domenico) e Achille, l’ex tronista ha scritto: “I miei figli mi hanno cambiato anche il ritmo del cuore“. Non è la prima volta che Rosa dedica delle parole dolci alla maternità. Nel giorno della Festa della mamma ha dichiarato: “Da quando sono diventata Mamma so che non esiste nessuna parola al mondo che meglio possa rappresentare l’amore: MAMMA è AMORE“.