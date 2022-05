Rosa Perrotta l’ha fatto davvero: non ci sono dubbi, le prove in una foto

Rosa Perrotta, influencer, star del web ed ex tronista di Uomini e Donne: l’ha fatto davvero! Ecco svelato ogni dettaglio

L’abbiamo imparata a conoscere durante l’edizione del 2017 di Uomini e Donne. L’allora giovanissima Rosa era la tronista del noto dating show di Maria De Filippi.

Nella trasmissione si era presentata come una ragazza abbastanza semplice, con dei valori sani sulle spalle e alla ricerca di un uomo vero con cui poter condividere e creare una famiglia. Da Uomini e Donne, infatti, Rosa è riuscita nel suo sogno.

Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, ha trovato Pietro Tartaglione con cui non si è mai più lasciata creando una splendida famiglia diventando mamma di due splendidi bambini Ethan, nato nel 2019 e Mario Achille nato nel 2022.

Rosa si è subito fatta conoscere per il suo modo di fare e per la sua indole, non passando di certo inosservata sia per la sua bellezza che per la sua intelligenza. La donna è infatti laureata management strategico con 110 e lode.

Quando la notorietà arriva, arriva e ti travolge da ogni punto di vista e anche gli haters iniziano a fare la loro parte. Oggi vogliamo parlare della vicenda che l’ha vista protagonista per una questione infiammante che ha accesso il web: Rosa è ricorsa alla chirurgia estetica? Sbucano delle foto del suo passato che confermerebbero tutto!

Rosa Perrotta e il suo rapporto con la chirurgia estetica

Rosa Perrotta è sempre stata vista come un’icona di bellezza eppure quando era molto più giovane era molto diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta oggi.

Secondo le immagini che ci sono pervenute e che collocavano la modella nel 2012 durante l’esperienza della trasmissione Veline, la giovane Rosa era molto diversa. Aveva delle labbra, zigomi differenti.

Nonostante l’influencer non abbia mai rilasciato alcuna dichiarazione sul suo rapporto con la chirurgia estetica, con i ritocchini al popolo del web appare lampante il suo cambiamento. Infatti gli unici commenti fatti dalla influencer sono stati quelli relativi a qualche punturina sulle labbra: “Avevo già le labbra grandi perché è una caratteristica di famiglia, anche mia madre le ha così”

Anche i suoi recenti scatti, pubblicati sui suoi social dove la vedono impegnata fra la vita da mamma e testimonial per brand di moda, beauty e lifestyle confermerebbero le dicerie.