Non sei una fan del caschetto ma vuoi comunque darci un taglio? Lasciati conquistare dal seducente Lob

Avete mai sentito parlare del Lob? Questo fantastico taglio di capelli sta spopolando. Ma scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Il Lob è uno dei tagli di capelli più universalmente lusinghieri per le donne. Questo stile che copre le spalle accentua i vostri lineamenti senza essere appesantito da una lunghezza eccessiva. Ma dopo aver fatto crescere i capelli per un po’, potreste rendervi conto che la vostra lunga chioma non richiede così poca manutenzione come speravate.

Siamo convinti che un taglio a lob sia il modo migliore per gestire le vostre ciocche. I Lob sono considerati molto lusinghieri, il che significa che questo taglio sta bene a tutte. Una cosa che amiamo di questa acconciatura è che non esistono due lob identici. Questi tagli sono molto variegati e possono assumere look completamente diversi.

I tagli Lob più in voga

Lob è l’abbreviazione di “long bob”. È esattamente quello che sembra: un bob, ma più lungo. Invece di arrivare tra il livello delle orecchie e il mento (come un bob tradizionale), il Lob può arrivare ovunque, dal mento alle spalle. Di solito, è una via di mezzo. Non esiste una lunghezza definita, ma la clavicola è generalmente il limite. Una delle chiavi di questo taglio è la natura oscillante dello stile. Poiché il Lob pende liberamente sopra le spalle, i capelli non saranno perennemente appoggiati sulle spalle o dietro la schiena. Qui di seguito troverete diversi Lob che potreste prendere in considerazione per il vostro prossimo taglio.

Lob a strati

Gli strati aggiungono dimensione, aiutano a far risaltare le onde e i ricci se li avete, e impediscono che le punte siano troppo gonfie o appesantite, a seconda di quanto sono spessi i vostri capelli.

Lob smussato

I lob con taglio smussato non sono stratificati e terminano con una linea smussata e precisa. Sono perfetti per i capelli fini o sottili che hanno bisogno di essere un po’ più voluminosi, ma possono far sembrare anche i capelli spessi incredibilmente rigogliosi e sani.

Lob angolato

I lob angolati sono più corti dietro e più lunghi davanti, per creare un angolo interessante se visti di lato. L’angolo può essere più o meno accentuato per adattarsi al vostro look.

Lob con frangia

Frangetta e Lob si sposano perfettamente. La frangetta può aiutare a creare un look completo, a nascondere una fronte ampia, a far sembrare la forma del viso più ovale e a offrire più opzioni di styling.

Lob disordinato

Non amate i look precisi ed eleganti? Allora il lob spezzato e sfilato potrebbe fare al caso vostro. Potete sbizzarrirvi con gli strati per creare un look disordinato e spettinato che aggiunge volume e fa sembrare i capelli più spessi.

Lob corto

Dato che i Lob possono essere tagliati a diverse lunghezze, dovreste controllare gli esempi di ogni lunghezza per vedere quale preferite. I lob corti sono al limite dei lob tradizionali, ma con un po’ di lunghezza in più.

Lob medio

I lob medi sono leggermente più lunghi e di solito arrivano in qualche punto del collo. I lob medi sono ideali per accentuare le spalle e le clavicole.

Lob lungo

I lob lunghi sono al limite dell’abbandono del Lob, ma finché si mantengono nella zona della clavicola, sono considerati un lob. Possono aiutare a snellire il viso e ad accentuare il décolleté.