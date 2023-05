Pericolo contaminazione, è uno dei posti più sporchi della casa: solo così puoi evitare danni!

È il posto più sporco e soprattutto ricco di batteri. Non sai proprio come pulirlo? Devi fare assolutamente così!

Una casa pulita comporta una gran fatica. Innanzitutto si inizia con la pulizia di ogni singola fornitura all’interno della casa. Si cerca di fare tutto il possibile affinché ogni singolo pezzo della casa brilli e splenda come se non ci fossero simili. Tutti noi vorremmo riuscire a farlo ogni giorno ma la verità è che non è sempre possibile ottenere questo risultato. A volte nel tentativo di pulire tutto si finisce sempre per dimenticare qualcosa oppure per pulire meno bene qualcosa per favorire la pulizia di altro.

Tutto questo però comporta che quei prodotti che noi dimentichiamo finiscano per essere pieno di batteri. Peggio ancora se poi si parla di una fornitura all’interno della casa che viene poi utilizzata tutti i giorni. Molteplici sono infatti i mobili o gli elettrodomestici che vengono utilizzati ogni giorno ad ogni ora e secondo. La loro rilevanza all’interno della casa è così alta che vengono trattati con ogni riguardo. A volte però non si ha tempo di pulirli a dovere e quelle macchie di sporco rimangono lì a proliferare a lungo.

Uno in particolare, l’elettrodomestico per molti d’eccellenza, se non pulito nel modo corretto è un bel danno. Devi assolutamente pulirlo in questo modo o sarà una banca di germi!

Devi pulire il microonde così. Se non lo fai i batteri prolifereranno ovunque!

Per quanto riguarda la pulizia della casa ci sono molti consigli a cui puoi fare riferimento, tra cui questo molto utile sulla pulizia dei vetri. Quando però si tratta di pulire gli elettrodomestici devi fare la massima attenzione.

Il microonde è considerato da molti uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa. Sia perché ci permette di risparmiare la corrente del forno, sia perché permette di cucinare per bene anche senza mettere troppe cianfrusaglie sul tavolo. Se vuoi pulirlo nel modo migliore devi innanzitutto utilizzare l’acqua e limone. Il primo passo consiste nel mettere una ciotola nel microonde piena di acqua e di un limone intero spremuto dentro. La ciotola deve essere adatta per il microonde altrimenti si farà un guaio ancora maggiore.

A questo composto di acqua e limone, bisogna poi aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e magari con l’aggiunta di un po’ di prezzemolo sarà poi tutto perfetto. Questo composto va messo in microonde per almeno cinque minuti. Il microonde va impostato ad una temperatura solita, non troppo alta. Dopo cinque minuti dovete vedere se si è formato per bene il vapore all’interno. Se non si è formato bisogna ripassare per altri minuti. Questo vapore infatti è necessario per sgrassare.

Quest’ultimo deve stare un po’ nel microonde in modo che sgrassi le pareti ed elimini di batteri. Vedrai una patina grassosa cadere via dalle pareti. A questo punto con degli scottex potrai procedere a togliere il grasso e lo sporco che cola. Dopo ciò ti basterà solo una intensa passata di straccio per poterlo ripulire per bene e vedrai che sarà completamente perfetto e privo di batteri!