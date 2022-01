Make up labbra piccole: il segreto per renderle più lunghe e proporzionate

Il make up per labbra piccole ha come scopo principale quello di far apparire le labbra più grandi e carnose. Alcuni trucchi per ottenere questo scopo, però, sono molto meno conosciuti di altri!

Quando si pensa al make up per far apparire le labbra più grandi in genere si pensa a come farle diventare “più alte” e più carnose.

Per ottenere questo scopo si utilizzano principalmente colori piuttosto chiari e punti luce centrali. Truccando le labbra con un colore più chiaro al centro e uno leggermente più scuro ai lati si crea infatti l’illusione che le labbra siano più carnose e più sporgenti.

Ne consegue che per il trucco delle labbra piccole si dovrebbe tendere a evitare colori troppo scuri. Queste tonalità infatti tendono a far apparire le labbra ancora più piccole e non le valorizzano in maniera adeguata.

A prescindere dal colore del make up labbra, però, è la tecnica dell’overline a fornire una vera e propria arma segreta per modificare forma e dimensioni delle labbra.

Dal momento che vanno molto di moda le labbra carnose, questa tecnica viene utilizzata principalmente per aumentare visivamente il volume verticale delle labbra.

Ciò che si dovrebbe sempre tener presente, però, è che nel make up vanno sempre mantenute delle proporzioni armoniose e che è possibile utilizzare l’overline come trucco correttivo per labbra piccole anche in un altro modo!

Overline orizzontale: il segreto di make up per labbra piccole

Molto spesso le labbra piccole vengono confuse con le labbra sottili. Le due espressioni però non sono sinonimi. Le labbra sottili sono labbra brevi in senso verticale, mentre le labbra piccole sono labbra brevi in senso orizzontale.

Qual è la larghezza ideale delle labbra? Secondo i canoni estetici validi fin dall’antichità (applicati sia agli uomini sia alle donne) le labbra proporzionate vanno dal centro di un occhio all’altro.

Le labbra piccole si fermano prima, arrivando talvolta all’angolo interno dell’occhio piuttosto che al suo centro.

Questo problema meramente estetico può essere corretto con la tecnica overline, esattamente come si fa per lo spessore delle labbra.

Per farlo è fondamentale alterare il contorno labbra solo in determinati punti utilizzando una matita labbra a lunga durata.

Come si può vedere dall’immagine, per far apparire la bocca più corta nel senso orizzontale bisognerà tracciare la linea labbra all’interno del contorno naturale quando si andranno a truccare gli angoli della bocca.

Al contrario, se si desidera far apparire più lunghe le labbra corte, sarà necessario tracciare il contorno all’esterno del contorno naturale degli angoli.

In questo modo si creerà l’impressione che la lunghezza della bocca sia maggiore e più proporzionata al resto del volto.

Il segreto per eseguire correttamente questa tecnica è tracciare il contorno labbra seguendo il contorno naturale nella parte centrale. In questo modo si riuscirà ad alterare le proporzioni tra lunghezza e larghezza della bocca nella maniera desiderata.

Infatti, creando una classica linea overline, cioè che si pone all’esterno del contorno labbra naturale lungo tutto il perimetro delle labbra, la proporzione tra altezza e larghezza delle labbra rimane inalterata. In pratica non si fa altro che “allargare” tutta la bocca senza correggere il piccolo difetto estetico delle labbra piccole.

Dal momento che gli angoli della bocca sono molto soggetti a sollecitazione mentre si parla e mentre si mangia, è importante utilizzare una matita piuttosto dura per far sì che il trucco resista per molte ore.

Non bisogna dimenticare inoltre di colorare tutte le labbra con la stessa matita utilizzata per il contorno correttivo. In questo modo si renderà più uniforme tutto il make up e sarà difficile notare la differenza tra il colore di base e il colore della zona dove le labbra sono state “corrette”.