Il contorno occhi: istruzioni per trattarlo al meglio

Se è vero che gli occhi sono lo specchio dell’anima, allora la parte del viso che li circonda e incornicia ha un’importanza fondamentale affinché il nostro sguardo appaia al meglio: luminoso, vitale ed espressivo.

Sappiamo bene infatti quanto sia importante a livello comunicativo e relazionale il nostro sguardo, prendersi cura del contorno occhi con trattamenti mirati può in questo senso davvero fare la differenza, rendendoci più attraenti e sicuri di noi.

In questo articolo andiamo a vedere perché è importante usare i giusti prodotti e le modalità di trattamento, in base anche alle diverse esigenze e tipologie di contorno occhi.

Perché scegliere un trattamento contorno occhi

Ma quindi a cosa serve il contorno occhi? Lo scopo del trattamento è di fornire protezione, idratazione ed elasticità a questa zona così delicata, sottoposta di continuo agli agenti ambientali e ai movimenti naturali della mimica facciale, con la conseguenza di una tendenza all’invecchiamento più rapida rispetto ad altre aree cutanee.

Chiariamo intanto cosa si intende con contorno occhi: si tratta della zona che inizia dalla parte inferiore delle sopracciglia, proseguendo lungo le palpebre per poi raggiungere la parte inferiore degli occhi, fino alle ossa degli zigomi.

Quest’area, chiamata anche perioculare, presenta caratteristiche particolari rispetto ad altre zone del viso:

La cute intorno agli occhi è visibilmente più sottile.

Follicoli piliferi, ghiandole sebacee e sudoripare sono in numero esiguo.

Minore presenza di collagene.

Presenza di grasso sottocutaneo nettamente inferiore.

Maggiore lentezza della microcircolazione sanguigna e linfatica.

Questo si traduce in una maggiore predisposizione al ristagno di liquidi interstiziali e di sangue, nonché in una maggiore secchezza e permeabilità, con il rischio di andare a sviluppare le temute rughe di espressione, borse e occhiaie.

Come e quando applicarlo

Prima di applicare il contorno occhi, che sia una crema, un olio, un gel o un siero, detergere accuratamente il viso ed eventualmente struccarsi. Una volta che il viso è pulito picchiettare senza strofinare una piccola quantità del prodotto scelto, lungo tutto il contorno.

Dopo, possiamo procedere ad applicare la nostra crema per il viso e la protezione solare, ricordando sempre che anche gli occhiali da sole sono un alleato fondamentale per i nostri occhi e la zona che li circonda.

Importante avere costanza nel trattamento, da eseguire mattina e sera, sempre nel quadro di uno stile di vita sano, limitando lo stress, dormendo almeno 7 ore per notte, svolgendo una regolare attività fisica e consumando cibi ricchi di vitamine e antiossidanti.

Scegliere il trattamento giusto

Vediamo ora quali sono i vari tipi di prodotti per il contorno occhi, da scegliere in base alle nostre necessità e caratteristiche; ad esempio per chi ha la pelle molto sensibile, usa abitualmente le lenti a contatto o fa un uso importante di make up è consigliata una formulazione in siero, dalla texture leggera e concentrata.

Le creme hanno il vantaggio di assicurare un’idratazione profonda, nutrendo e proteggendo la pelle a lungo termine, la loro consistenza morbida viene assorbita più lentamente dalla cute.

Più adatti alla cura delle pelli mature sono i trattamenti per il contorno occhi in olio, spesso formulati con olii vegetali ricchi di antiossidanti come l’olio di jojoba o di karité; vanno a nutrire intensamente la pelle senza però appesantirla.

I gel hanno, oltre al vantaggio di assorbirsi facilmente, un ampio ventaglio di utilizzi: dal contrastare borse e occhiaie, allo svolgere un’efficace azione antiossidante, fino ad un effetto liftante, che può essere anche molto rapido.

Una maschera contorno occhi, da fare magari settimanalmente o prima di una giornata speciale, può diventare una piacevole routine per ridurre gonfiori, occhiaie e godersi un trattamento di bellezza rilassante e antiage.

Andiamo adesso a capire quali sono i principi attivi e le sostanze che possono aiutarci a mantenere il contorno occhi giovane e libero da inestetismi.

Principali componenti e sostanze amiche della pelle

Tra le sostanze in grado di contrastare l’invecchiamento occupano sicuramente un ruolo fondamentale antiossidanti naturali come le vitamine A, C, E, il coenzima Q10, i carotenoidi, l’acido lipoico, il selenio e il licopene.

L’acido ialuronico è basilare per avere una pelle tonica e idratata, che mantenga la giusta elasticità, con il passare degli anni il nostro corpo diminuisce la sua produzione, per cui diventa importante integrarlo con prodotti specifici.

Associato alla vitamina C e alla vitamina E è la soluzione per tutti i tipi di pelle, di tutte le età, per avere una pelle idratata, compatta e resistente ad agenti infettanti.

Il resveratrolo è una sostanza con ottime capacità elasticizzanti, in grado di rendere la pelle più luminosa e uniforme. In associazione con la vitamina E ha un’ottima capacità protettiva contro gli agenti esterni dannosi e contro l’invecchiamento.

Per favorire il microcircolo e drenare i liquidi un’ottima soluzione è utilizzare componenti come gli estratti vegetali di rusco, centella asiatica, calendula, il tè verde, l’eufrasia, i flavonoidi o la caffeina.

Essenziale anche assumere tramite l’alimentazione la giusta dose di polifenoli, di acidi grassi polinsaturi e di probiotici/prebiotici: oltre che la pelle sarà la nostra salute globale a trarne beneficio.