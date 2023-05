Giulia Salemi agli esordi: difficile crederlo, ma è davvero lei!

Giulia Salemi è una delle influencer italiane più importante. Bellissima e sensuale, fa impazzire tutti, ma la ricordate agli esordi?

Spunta una foto del passato che regala ai fan di Giulia Salemi un’immagine diversa da quella che, oggi, sfoggia la loro beniamina. Bellissima, elegante, raffinata e molto sensuale, la Salemi è una vera bellezza mozzafiato. Con i lineamenti perfetti, la pelle ambrata e un fisico asciutto e snello, ha conquistato il cuore di milioni di persone che la seguono con affetto sia in tv che sui social. Proprio dai social arriva una foto del passato di una giovanissima Giulia che, pur essendo leggermente diversa da quella di oggi, è sempre bellissima.

A pubblicare la foto è stata mamma Fariba, figura fondamentale nella vita di Giulia e sempre presenta al suo fianco. Innamorata della sua bambina, sul proprio profilo Instagram, mamma Fariba pubblica spesso foto del suo passato in cui è da sola, ma anche insieme alla figlia.

Giulia Salemi: la foto degli esordi conquista tutti: era già bellissima

C’è chi cambia con il tempo e chi, invece, resta sostanzialmente uguale. E’ il caso di Giulia Salemi che non è cambiata molto rispetto al passato. Oltre ad avere capelli più lunghi, un make up più adatto ai suoi lineamenti e un look sicuramente più ricercato e alla moda, la Salemi è rimasta sostanzialmente la stessa ragazza che, nel 2012, partecipò a Veline sperando di conquistare un posto a Striscia la Notizia e, nel 2014, decise di partecipare a Miss Italia classificandosi terza.

La bellezza della Salemi non ha, del resto, bisogno di alcun intervento. Il mix italo-iraniano le consente di avere una bellezza particolare e fuori dal comune. Con il tempo, Giulia ha acquisito più sicurezza in se stessa anche grazie al calore della gente. Bellissima e sempre in perfetta forma, non sbaglia un colpo.

Protagonista del Grande Fratello Vip come addetta ai social, in ogni puntata, ha sfoggiato outfit mozzafiato lasciando sempre senza parole i fan. Con una tuta, un vestito elegante o sensuale, un jeans o una t-shirt, il risultato non cambia: la Salemi è sempre strepitosa come dimostra nella foto qui in basso, scattata qualche anno fa, in cui è insieme a mamma Fariba.

Stessi lineamenti, stesso sguardo e stesso sorriso per una Giulia acqua e sapone dai capelli lunghi e scuri che le incorniciano lo splendido viso con cui ha anche fatto breccia nel cuore di Pierpaolo Pretelli con il quale vive una storia d’amore da più di due anni.