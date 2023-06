Annalisa, dea in bikini: dal giallo al verde, è davvero incantevole

Annalisa è una vera dea in bikini: la cantante infiamma l’inizio della bella stagione posando in costume e il risultato è spettacolare.

Annalisa incanta tutti posando in costume e sfoggiando il suo fisico mozzafiato. La cantante che, dopo il clamoroso successo raggiunto con Mon Amour è tornata con Fedez e gli Articoli 31 con il brano Disco Paradise, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato due foto in cui posa in costume che hanno lasciato senza parole tutti i suoi fan.

La bellezza di Annalisa non è una novità. Sin dai tempi di Amici, la cantante è sempre stata bellissima e, con il tempo, la sua bellezza è diventata ancora più evidente. Capelli lunghi, rossi, con frangia e non, elegante e raffinata, Annalisa è stata scelta come testimonial dei costumi Golden Point e i due modelli che ha pubblicizzato sui social le stanno talmente bene da aver conquistato tutti.

Annalisa fa tendenza: i suoi costumi conquistano tutti

Indipendente dal modello e dal colore, Annalisa, in bikini, sta benissimo e supera a pieni voti la prova costume. Dal nero al giallo fino al verde; dal classico bikini fino al trikini, la cantante è una bellezza spettacolare sia quando calca il palco sfoggiando il suo incredibile talento sia quando posa in costume per una campagna pubblicitaria.

Nella prima foto, Annalisa indossa un bikini nero con dettagli bianchi che esalta il suo fisico lasciando intravedere anche il famoso tatuaggio al centro del decolletè. Trikini giallo, invece, nella seconda foto che le permette di lasciare libero il punto vita. Infine, nella terza foto, un bikini verde con dettagli bianchi con un modello che ricorda molto quelli degli anni Sessanta con un slip a vita alta.

Tre modelli che riescono ad esaltare ancora di più il fisico asciutto e snello della cantante che, nel corso degli ultimi anni, ha scoperto la propria sensualità che oggi sfoggia orgogliosa anche sul palco dove si diverte a ballare sulle note delle sue canzoni e indossando outfit sexy, ma sempre eleganti e raffinati esattamente come la sua bellezza.

Meravigliosa sia quando canta che quando posa come modella, Annalisa si candida per essere eletta la regina dell’estate musicale e stilistica. Quali altri modelli sfoggerà nelle prossime settimane? In attesa di nuove foto, i fan ammirano la bellezza della loro beniamina negli scatti già presenti sul suo profilo Instagram.