Niente più spese folli per la tecnologia: ti basta questo trucco e ascolti musica e film con un audio super, altro che casse

Fare shopping per essere all’avanguardia con gli apparecchi più tecnologici può essere un vero problema per il portafoglio: se vuoi ascoltare un audio perfetto non spendere soldi in costosissime casse, ti basta seguire questa idea.

Il mondo della tecnologia continua a prendere sempre più piede. Se soltanto un centinaio di anni fa ci si accontentava appena della luce elettrica, oggi è diventato impensabile che in una casa non ci sia almeno un dispositivo ultima generazione. Un settore che cresce a vista d’occhio, grazie agli sviluppi della tecnica ma anche per merito dell’interesse che i consumatori gli dimostrano.

C’è chi non può proprio rinunciare a togliersi qualche piccolo sfizio tecnologico, ottenendo tutti i comfort che si possono desiderare. Basta pensare d’altra parte, che il cellulare è diventato il miglior alleato per tutte le necessità più varie, che vanno dalla comunicazione, al lavoro fino allo svago. L’intrattenimento è il motivo principale per cui spesso siamo con uno smartphone tra le mani. A chi non capita di approfittare di un momento di relax per ascoltare un po’ di buona musica o per gustarsi la puntata del proprio telefilm preferito?

Il telefono però, come sappiamo bene, ha un grande limite: il volume dell’audio. Un margine che non può essere alzato, a meno che non si decida di acquistare delle casse. Disponibili in tantissime varianti di dimensioni e potenza, trasformano il semplice ascolto in una vera esperienza sensoriale, ma hanno come svantaggio dei prezzi spesso non accessibili. Il problema però non si pone, visto che è possibile realizzarle in casa propria a costo zero!

Crea le casse audio per il tuo cellulare in casa tua e risparmi: ti bastano due oggetti

In un periodo in cui il carovita si fa sentire in ogni ambito è sempre fondamentale pensare in ottica di risparmio. Anche quando ci si vuole togliere qualche piccolo sfizio di tecnologia che potrebbe permettere di esaudire un desiderio. Ascoltare la musica in modo intenso e a volume alto, è per molti un vero mantra. Perché rinunciare a questo piacere quando è possibile trovare una soluzione pratica e veloce, senza spendere cifre folli nel prossimo acquisto?

Per mettere in pratica questa idea geniale proposta dal web e testata dal canale TikTok “andrelifehack“, sarà sufficiente riciclare dei comunissimi oggetti che tutti hanno nelle proprie case. Prendiamo due semplici bottiglie d’acqua e il tubo di carta che si trova all’interno di un rotolo di scottex consumato. Il primo step sarà quello di tracciare proprio al centro del tubo, una linea della stessa larghezza del telefono. Per comodità si potrà poggiare sopra lo smartphone in verticale per segnarne i contorni.

A questo punto si ritaglierà la fessura adatta a contenerlo. La bottiglia di plastica invece, andrà tagliata in due metà. In ognuna di esse, dovranno essere poi ritagliati due cerchi, della grandezza del lato del tubo di carta. Ogni estremità andrà poi inserita nelle due metà della bottiglia e, infilando il telefono all’interno della base sarà possibile assistere alla magia. Il prodotto di fai-da-te appena creato funzionerà come delle vere e proprie casse, amplificando l’audio che proviene dallo smartphone e rendendolo molto più piacevole da ascoltare. Il portafoglio vi ringrazierà, provare per credere.