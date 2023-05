Se ti perdono le valigie in volo, hai diritto a tantissimi soldi: le compagnie aree non te lo dicono!

Hai perso le valigie in volo? Devo assolutamente fare così e potrai fare tantissimi soldi in rimborso per il danno subito!

Le compagnie aeree non te lo dicono, ma quando perdi un bagaglio, una valigia, in volo c’è davvero molto che tu puoi fare. Seguendo infatti alcuni passaggi puoi molto facilmente ricevere somme di denaro e ricevere quindi rimborsi che ti saranno molto utili. Quando succede una cosa del genere in aereo è davvero l’ultima cosa che ci viene in mente, ma in realtà sono un nostro diritto. Se infatti procedi in questo modo avrai dei soldi indietro. Il metodo è davvero molto semplice.

I passaggi non sono difficili ed inoltre i metodi sono diversi fra di loro così che tu possa scegliere quello che secondo te è il migliore. Quando si vola bisogna stare sicuri di qualsiasi cosa si stia facendo. Che sia anche solo percorrere i gradini che ci portano in aereo, il cliente si affida alla responsabilità delle compagnie aeree ed è giusto che quando poi accade qualcosa di così duro da tollerare ci sia poi un metodo per risarcire i danni subiti.

Che cosa poteva esserci in una valigia che viene persa? Di tutto. Qualcosa anche di inestimabile e che se perso non potrebbe più tornare da noi. Non tutto ha valore economico, ma un rimborso a volte è almeno utile per risarcire il danno. Segui questi passaggi e vedrai che non te ne pentirai. Queste conoscenze non fanno altro che arricchire il tuo bagaglio di diritti che già hai ma che non sapevi di avere.

Hai perso il bagaglio in volo? Fai così e avrai diritto a tantissimi soldi!

In volo bisogna stare in tutta sicurezza. Ci sono molteplici consigli, tra cui questo in merito ai viaggi che sicuramente ti sarà utile sapere. Se hai perso il bagaglio invece devi fare così!

Il risarcimento al massimo si arriva intorno ai 1100€. Una cifra che davvero può essere utile a limitare i danni subiti. Se il bagaglio sparisce conserva gli scontrini per le spese di emergenza soprattutto. La cifra di rimborso deve tenere conto dei disagi e delle eventuali spese che avete dovuto affrontare a causa della perdita del bagaglio.

Dopo 21 giorni dall’atterraggio se non hanno trovato il bagaglio allora è ufficialmente disperso. In quel caso si può procedere con una richiesta di rimborso massimo dei famosi 1100 euro. Il metodo principale ovviamente consiste nel fare riferimento al proprio legale prima di ogni cosa. Un metodo più semplice consiste in un accordo fra le parti senza ricorrere alle vie legali.

Prima di uscire dalla dogana però, la cosa principale e più importante di tutte, va compilato il PIR, documento di denuncia, allo sportello Lost and found. Se si esce finisce poi per non essere accettata la denuncia. Massima attenzione bisogna fare a questo passaggio. Il PIR va compilato subito e dopo 21 giorni si procede poi con la diffida.

Online si possono poi trovare legali che si occupano proprio di queste materie a cui si può chiedere riferimento subito dopo la denuncia di smarrimento. Un esempio sono i legali di rimborsoalvolo che si trovano proprio online. Il rimborso è un tuo diritto e devi batterti per questo!