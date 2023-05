Naso troppo grande? Nascondilo così. Il giusto make up farà la differenza!

Scopri come nascondere un naso troppo grande grazie al giusto make up. Il risultato sarà davvero incredibile.

Spesso ci si guarda allo specchio trovando difetti davvero minuscoli o del tutto inesistenti. A prescindere dalla loro effettiva esistenza, ciò che conta è trovarsi a proprio agio con la propria immagine. Un problema che è possibile evitare grazie al make up. Applicando il trucco nel modo giusto è infatti possibile migliorarsi andando a rimpicciolire o ad ingrandire determinati elementi del viso.

Un esempio è quello del naso. Se lo si considera troppo grande, basta un po’ di trucco applicato nel modo giusto per ottenere un effetto ottico decisamente diverso.

Dopo aver visto qual è il trucco per far apparire gli occhi più grandi, oggi scopriremo come usare il make up sul naso per rimpicciolirlo.

Come nascondere un naso troppo grande con il trucco

Il giusto trucco può fare la differenza e rendere le proporzioni del viso molto più piacevoli. Un espediente in grado di farti sentire a tuo agio quando un particolare del tuo viso non riscontra i tuoi gusti. Se, ad esempio, il tuo naso ti sembra da sempre troppo grande, puoi fare la differenza con un make up focalizzato su questa parte.

Per ottenerlo, il primo step è quello di tracciare una linea di bronzer proprio sotto la punta del naso.

Subito dopo ne andrà applicata un’altra poco più in alto. Le due linee andranno poi congiunte tra loro e sfumate in modo da creare una sorta di chiaroscuro. Setto e punta andranno invece illuminati con un illuminante che rimetterà a posto gli equilibri.

A tutto ciò si dovrà ovviamente aggiungere anche il make up per il resto del viso che andrà distribuito in modo da risultare omogeneo e garantire all’intero viso la stessa colorazione che dovrà poi essere quella il più possibile simile alla pelle. In questo modo potrai godere di un naso visibilmente meno piccolo e in grado di farti sentire meglio ogni qual volta ti trovi ad incrociare lo specchio. Cosa che ti aiuterà ad affrontare al meglio ogni giornata. E tutto con solo un po’ di trucco. Bello, no?

E se vuoi proprio ottenere il massimo, ricorda che un taglio sfrangiato che incornici il viso portando l’attenzione ai lati del viso, farà apparire lo stesso più ampio andando a rimpicciolire le dimensioni del naso. Un effetto in più che donerà al tuo viso tutto ciò di cui hai bisogno per essere al top anche quando sei senza frutto o sei al mare. Trucchetto che in vista dell’estate si rivela davvero utile.