Addio sbavature di rossetto: svelato il trucco per un look sempre al top

Vuoi applicare al meglio il tuo rossetto senza ottenere delle sbavature? Esiste un metodo infallibile. Scopriamolo insieme.

Non c’è alcun dubbio che il rossetto sia uno di quei prodotti in grado di trasformare completamente il look, rendendolo impattante e sofisticato.

Basta una sola passata per ottenere un risultato ottimale. Anche se la sua applicazione sia più semplice rispetto per esempio al contouring, ci sono alcuni semplici accorgimenti che possono garantirti un aspetto impeccabile del tuo rossetto.

Come applicare perfettamente il rossetto senza ottenere sbavature

Secondo gli esperti ci sarebbero alcuni passi da seguire per permetterti di applicare al meglio il tuo rossetto senza commettere alcun tipo di sbavatura.

Usare una matita labbra trasparente

Il colore che tende a sparire è una delle cose più frustranti dell’uso del rossetto. Fortunatamente, prevenirlo è facilissimo. Infatti basta utilizzare una matita per labbra trasparente e cerosa. Non dovrai fare altro che delineare tutto il perimetro delle labbra, arrivando leggermente sulla pelle. Questo creerà una barriera che impedisce ai pigmenti di assorbirsi nelle piccole pieghe. Ovviamente la matita deve essere applicata prima del rossetto!

Stratificare il colore

Per aumentare la durata del rossetto, aggiungi alcuni strati di colore. Applica uno strato sottile, poi sfrega le labbra e tamponale con un fazzoletto di carta prima di aggiungere un altro strato di colore. In questo modo si crea un effetto macchia sulle labbra, in modo che, una volta tolto lo strato superiore, si abbia ancora un accenno di colore sotto.

Aumentare la tenuta con la cipria

Puoi anche aumentare la durata delle tue labbra ed evitare le sbavature con la cipria. Si tratta di un trucco utilizzato spesso dalle celebrities. Prima del rossetto, stendi un fazzoletto di carta sulle labbra e spolveraci leggermente la cipria con un pennello morbido. Questo aiuta ad assorbire gli oli intorno alla bocca, contribuendo così a prevenire le sbavature senza che le labbra appaiano appiccicose o secche. Inoltre aiuta a far durare il colore più a lungo e a indossarlo meglio.

Assicurarsi che non ci sia rossetto sui denti

Ci siamo passate tutte. Ci guardiamo allo specchio e ci rendiamo conto che il rossetto è stato sbavato sui denti per tutto il tempo. Per fortuna c’è un modo semplice per evitare che questo accada. Applica il rossetto come di consueto, ma inserisci immediatamente il dito indice nella bocca, chiudi le labbra intorno ad esso e rimuovilo. Il loro contro il dito eliminerà l’eccesso di rossetto all’interno delle labbra che altrimenti potrebbe finire sui denti.

Mantenere le linee nitide con uno spazzolino

I bordi puliti e netti sono un must, soprattutto se si sfoggia una tonalità di rossetto brillante. Se il bordo delle labbra sembra sbavato, prova ad immergere un pennello angolato per sopracciglia o l’eyeliner nell’acqua micellare o strofinalo su una salvietta per il trucco. A questo punto traccia lentamente il bordo delle labbra per cancellare qualsiasi imperfezione.

Esfoliare

Non è molto carino ritrovarsi con delle le chiazze di pelle desquamata che possono compromettere l’applicazione del tuo rossetto. Perciò, se non hai uno scrub per le labbra a portata di mano, puoi spazzolate delicatamente le labbra con uno spazzolino da denti morbido per rimuovere la pelle morta. Questo aiuterà a stendere il rossetto in modo più uniforme.

Idratare

Proprio come si applica una lozione dopo aver esfoliato il viso o il corpo, anche le labbra devono essere idratate dopo la rimozione. Quando queste ultime sono secche non sono più flessibili, quindi ogni volta che si muove la bocca le piccole linee verticali si contraggono e si espandono, attirando il prodotto al loro interno.

Però sai bene che non tutti i balsami per labbra sono creati allo stesso modo. Le formule troppo cerose sono meno idratanti e creano una barriera protettiva sulle labbra che può impedire al rossetto di rimanere al suo posto. Cerca invece una formula più leggera. L’ideale è lasciare riposare il balsamo sulle labbra per almeno 10 minuti, per poi tamponare l’eccesso con un fazzoletto di carta prima di passare al colore.