Germi e batteri infestano le nostre case, questi ingredienti naturali ti liberano di loro

Se vuoi dire addio a germi e batteri, ci sono varie soluzioni che possono fare al caso tuo: ecco alcuni ingredienti naturali che potrai utilizzare, che molto probabilmente hai già in casa tua.

Forse non te ne rendi neanche conto al 100%, ma germi e batteri sono davvero ovunque in casa tua.

Puoi trovarli nascosti in qualunque angolo, dal pavimento alla cucina, passando per gli elettrodomestici (la lavatrice primo tra tutti).

Il discorso è che disinfettare la nostra casa è un nostro dovere: questo può giovare alla nostra salute nel vero senso della parola.

Esistono degli antibatterici naturali, che probabilmente avrai già a casa tua, ma di cui non conosci neanche gli utilizzi precisi.

Se vuoi dire addio per sempre a germi e batteri, ecco quali ingredienti naturali dovrai utilizzare.

Ecco come potrai dire addio per sempre a germi e batteri

Per dire addio per sempre a germi e batteri in casa tua, puoi usare diversi ingredienti che hai probabilmente già in casa tua.

Il primo è il tea tre oil: non tutti sanno che è un antibatterico naturale e che può essere utilizzato in diversi modi.

Il più efficace è unirlo all’acqua ossigenata: in questo modo potrai usarlo anche nelle zone della casa più difficili da raggiungere e sarà perfetto anche per chi vive con componenti della famiglia a quattro zampe, dal momento che funge anche da repellente per pulci e zecche.

A proposito di angoli della casa, ecco quello di cui tutti si dimenticano, ma che dovrebbe essere sempre pulito.

Un altro antibatterico naturale è il limone: questo è un naturale detergente e sappiamo che ad essere utilizzati spesso sono sia la buccia che il succo.

Puoi usarlo per fare le pulizie domestiche perché al contempo ha un naturale potere sgrassante ed inoltre ha un ottimo profumo, che si diffonderà subito nell’aria.

Potrai utilizzarlo anche in bagno: ti basterà versarlo su un panno umido e passarlo sulle zone interessate oppure, se vuoi usarlo per pulire il wc, puoi inserirlo al suo interno insieme ad un po’ di acqua molto calda e lasciarlo agire per un’intera notte.

Se vuoi potenziarne l’effetto potresti aggiungere anche un po’ di aceto. A proposito di quest’ultimo poi sappi che puoi usarlo anche singolarmente, perché è un ottimo anticalcare, ha proprietà antibatteriche ed inoltre si utilizza anche per donare lucentezza ai capelli.

Se vuoi usarlo per disinfettare la tua casa – e soprattutto il tuo bagno – e dire addio a germi e batteri puoi ad esempio unirlo a detersivi e detergenti, oppure come abbiamo anticipato al limone.

Vi è poi anche un ottimo igienizzante, il bicarbonato. Questo ha tantissimi utilizzi: se immerso nella vasca da bagno può rendere la pelle liscissima, se aggiunto al lavaggio in lavatrice rende il bucato immediatamente morbido, se aggiunto ai detersivi, infine, può eliminare i cattivi odori.

Puoi usarlo, ad esempio, per pulire il forno, aggiungendo un po’ di acqua, oppure unirlo all’aceto per disinfettare le tubature.

Infine, c’è anche un altro rimedio per dire addio a germi e batteri, ma probabilmente tra tutti è il meno conosciuto in assoluto.

Trattasi della lisciva di cenere, l’acqua filtrata che si ottiene dalla bollitura della cenere di legna.

C’è da dire che questo è il rimedio in assoluto meno pratico, dal momento che per ottenerla il processo è molto lungo: bisogna filtrare l’acqua tante volte, finché non diventa perfettamente limpida.

Solo allora potrà essere usata per disinfettare. In ogni caso, questa serve soprattutto a rendere il bucato bianchissimo: questo è uno dei tipici rimedi della nonna.