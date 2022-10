Il metodo infallibile per sbucciare i fichi d’india senza toccarli con le mani!

By

Grazie a questo metodo infallibile puoi sbucciare facilmente i fichi d’india senza toccarli con le mani: straordinario!

Se c’è un frutto di stagione da consumare proprio ora, nel periodo autunnale, quello è senza dubbio il fico d’india. Reperibile da fine settembre a novembre, pur essendo un frutto estivo, è nel pieno della maturazione in questo momento.

Esso nasce da una pianta originaria del Messico e diffusa nel bacino del Mediterraneo che è il suo habitat ideale. Un frutto coronato di spine che sopravvive bene ai climi aridi e alle temperature desertiche.

Al di là del suo utilizzo alimentare, il fico d’india, desta interessa anche in ambito fitoterapico e cosmetico. Ma vi siete mai chiesti come si fa a sbucciare un fico d’india senza toccarlo con le mani? Ecco il trucco.

Ecco come sbucciare i fichi d’india senza toccarli

Un ingrediente esotico per impreziosire i tuoi piatti, o semplicemente da consumare così com’è. Stiamo parlando del fico d’india, un frutto particolare e non così comune. Diffuso soprattutto al sud Italia ma meno conosciuto nel resto del paese.

Vero è che maneggiare i fichi d’india può essere per molti complicato vista la presenza delle spine che lo avvolgono. Essi sono ricchi di vitamina C e di sali minerali tra cui potassio e magnesio. Qui scopri tutte le proprietà di questo frutto.

Inoltre, contengono molte fibre che aiutano l’intestino contrastando la stitichezza. I fichi d’india sono perfetti da consumare come fresco spuntino, tenendo a bada la glicemia e limitando il sovrappeso. Essi favoriscono la diuresi riducendo i calcoli renali.

Ma vi siete mai chiesti come si fa a sbucciarli senza pungersi? Come è ben noto i fichi d’india hanno esternamente delle spine quindi può essere complicato maneggiarli. Intanto quando lo acquistiamo dobbiamo prestare attenzione all’aspetto e al colore della loro buccia.

Saperli scegliere ci favorirà anche nella rimozione della scorza. Se li prendiamo di color rosso-arancio saranno sicuramente più maturi. La polpa invece di un fico d’india maturo si presenta color rubino o viola scuro.

Vediamo allora come si procede.

Intanto mettiamo i nostri fichi d’india dentro ad una ciotola d’acqua fredda per almeno un’ora, cambiando di tanto in tanto l’acqua. In questo modo le spine dovrebbero staccarsi.

In ogni caso facciamo sempre attenzione perché alcune potrebbero rimanere comunque attaccate.

A questo punto prendiamo un fico d’india aiutandoci con un cucchiaio, sempre se non vogliamo toccarlo con le mani, e mettiamolo sopra ad un piatto. Ora con forchetta e coltello procediamo.

Eliminiamo prima le due estremità, poi pratichiamo un taglio sulla buccia in verticale e con la punta del coltello andiamo a staccarla dalla polpa. E voilà, il nostro fico d’india è pulito e pronto per essere gustato in tutta la sua bontà.