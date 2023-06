Metti una spugnetta nel freezer, vedrai che risultato: non smetterai più di farlo!

Non ci crederai ma funziona proprio così. Non potrai fare a meno di questa spugnetta nel freezer!

Anche in questo caso la spugnetta si rivela essere l’oggetto più utile che potete utilizzare in casa. Sembra una cosa ai limiti della fantasia, in realtà invece è una risorsa più che avanzata e che ti permette di risolvere molteplici problemi all’interno della casa. Un trucchetto davvero molto semplice e che si rivela essere estremamente efficace per molteplici aspetti. Bisogna considerare però che la spugnetta per la sua consistenza si presta a molteplici utilizzi.

Non solo infatti è utilizzata nella pulizia di ogni superficie, ma riesce anche con la sua flessibilità e “spugnositá” ad incastrarsi in ogni spazio per poter quindi tirare fuori polvere e non solo. Grazie alle spugnette si riesce facilmente a risolvere anche un aspetto molto particolare del nostro quotidiano.

Grazie ad esse infatti si riesce anche a creare un ambiente che sia a prova di urti. Grazie alle spugnette, quelle che non vengono impregnate di acqua, si ottiene un ammortizzante per poggiare cose o anche per il gomito in modo tale da non farsi male. Le spugnette sono poi utili anche per giocare, siccome sono anche ottime per dipingere.

Hanno poi un’utilità davvero molto importante qualora le metti nel congelatore. Devi assolutamente leggere quanto segue, ti sarà utilissimo.

Metti una spugnetta nel freezer, con questo metodo non potrai più farne a meno!

Quando si tratta di cose insolite, questa è proprio una di quelle. Certo non ci si aspetterebbe di dover mettere una spugnetta nel freezer, ma facendo in questo modo e seguendo questo consiglio, assieme a questo che è altrettanto utile, vedrai ne sarai davvero felice!

Metti una spugnetta nel freezer e lasciala lì. Quando ti farai male o avrai bisogno di mettere del ghiaccio, al posto di utilizzarlo potrai sostituirlo con la spugnetta che avrai messo in frigo. La spiegazione è davvero molto semplice. La spugnetta diventa fredda tanto quanto il ghiaccio ma non si attacca alla pelle come il ghiaccio.

Avete presente quando ci si sbuccia il ginocchio e si applica il ghiaccio? L’impacco viene messo fra strofinacci perché così non si attacca sulla pelle. Si bagna tutto e l’acqua a volte scorre dagli strofinacci stessi bagnando tutto. Fare in questo modo invece aiuterà ad evitare una confusione inutile.

Basta poggiare la spugnetta che avete messo nel freezer sulla ferita, ovviamente dal lato giallo se si stanno usando quelle che presentano la retina in lato verde. A questo punto potrete allacciare qualcosa al ginocchio per evitare che la spugnetta cada. È un metodo davvero molto semplice e che permette a chiunque di poter anche camminare in casa dopo la ferita.

Il ghiaccio è davvero troppo invasivo e privativo. Mettendo il ghiaccio non avrai libertà di poter fare nulla mentre lo tieni sulla ferita. La spugnetta invece sarà fredda tanto quanto il ghiaccio ma non si attaccherà alla pelle come faceva il ghiaccio. Un metodo davvero molto semplice ed efficace. Fai subito così!