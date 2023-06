Spesa troppo cara? Con questi consigli inizierai a risparmiare!

Scopri come iniziare a risparmiare sulla spesa grazie ai nostri consigli. Il risparmio sarà assicurato e più sorprendente che mai!

Fare la spesa può rappresentare un vero piacere ma anche una fonte di preoccupazione. Se non si conoscono le giuste regole, infatti, si può finire con lo spendere più di quanto si vorrebbe, trovandosi a dover fare calcoli su calcoli e rinunce nel resto della settimana.

La verità è che ci sono svariati modi per risparmiare ogni qual volta si va a fare la spesa e per ottimizzare ciò che si acquista in modo da evitare sprechi e risparmiare al contempo. Dopo aver visto come risparmiare in cucina, scopriamo quindi come spendere meno quando si va a fare la spesa.

Scopri come risparmiare facendo la spesa

Ottenere un buon risparmio ogni qual volta vai a fare la spesa è più che possibile. E non solo. Può essere anche facile e divertente. Per riuscirci ti basta infatti imparare e seguire alcune semplici dritte in grado di fare la differenza.

Fare sempre la lista

Può sembrare banale ma fare una lista della spesa aiuta a risparmiare per ben due motivi.

Il primo è che guardando cosa hai in frigo e nella dispensa puoi farti un’idea chiara di cosa ti serve davvero e di cosa puoi invece rimandare alla volta dopo. La seconda è che sapendo cosa ti serve non ti troverai a fare acquisti compulsivi dei quali pentirti poco dopo.

Pensare ad un menu settimanale

Se hai in mente un menu settimanale, fare la lista della spesa risulterà più semplice. Inoltre conoscerai già le quantità da comprare e potrai evitare di fare sprechi.

Si tratta inoltre di un metodo che ti aiuterà a guadagnare temo giornaliero non dovendo pensare troppo a cosa cucinare ogni giorno.

Evitare i cibi già pronti

Forse non ci hai mai fatto caso ma i cibi già pronti costano di più e sono meno buoni di quelli che potresti preparare tu. Ciò va dal parmigiano grattugiato (intero costa meno) alle insalate già pronte e prosegue con tutti quelli preparati. Evitare questi acquisti ti farà risparmiare in denaro e guadagnare in salute.

Confrontare i vari supermercati

Se hai più negozi nelle vicinanze, può essere utile scoprire le loro offerte e il prezzo di vendita dei vari prodotti. Spesso, infatti, l’acqua può costare meno in uno e la frutta in un altro. Sapendolo potrai direzionare meglio la tua spesa ed ottenere il massimo risultato in fatto di risparmio.

Controllare le scadenze

Spesso capita di fare la spesa senza guardare le scadenze. Ciò porta a trovarsi con prodotti ormai da buttare. Sebbene non sempre la scadenza coincida davvero con il momento in cui buttare la roba, avere un controllo sulle scadenze consente di usare ogni ingredienti nel momento giusto.

Fare la spesa da sazi

Qui si torna sugli acquisti compulsivi. Cerca sempre di fare la spesa quando sei piena. Andare quando sei affamata potrebbe spingerti ad acquistare più roba o a prendere snack che una volta tornata a casa dimenticheresti persino di avere. Questa è una regola fondamentale per una spesa consapevole.

Seguire queste semplici dritte è un buon modo per fare la spesa divertendoti e risparmiando. Cosa che ti consentirà di tenere qualcosa da parte per spese di diverso tipo come libri, accessori per la cas e ciò di cui avrai più voglia.