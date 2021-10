Risparmio in cucina: le strategie per spendere meno

Vuoi risparmiare in bolletta in modo alternativo? Prova con il risparmio in cucina. Con piccole astuzie si possono ottenere grandi risultati.

Non tutti lo sanno ma il risparmio in cucina è più che fattibile, sopratutto se si impara a seguire alcune regole in modo preciso.

I tanti elettrodomestici (luce compresa) che usiamo ogni giorno portano infatti ad un consumo elevato di energia che può essere limitato grazie ad alcune piccole astuzie. Scopriamo quali sono le più importanti per ottenere risultati soddisfacenti in bolletta. E tutto senza faticare.

Risparmio in cucina facile: le regole da seguire

Abbiamo già visto come un buon modo per risparmiare sia quello di dedicarsi ad una spesa consapevole e a base di prodotti che usiamo davvero. Imparare a conservare gli stessi in frigo e in dispensa nel modo corretto li manterrà più a lungo consentendo di consumarli per diversi giorni e di evitare ulteriori spese.

Ad un consumo consapevole e volto ad evitare sprechi si possono però aggiungere anche alcune piccole strategie che, insieme, possono fare la differenza.

Usare il gas nel modo corretto. Acquisire un buon metodo in cucina consente di risparmiare sul gas semplicemente cambiando modo di cucinare. Usare i coperchi per le pentole consente ad esempio di disperdere meno calore portando ad una cottura più rapida e performante. Allo stesso tempo anche tirar fuori i cibi dal frigo o dal freezer con un certo anticipo velocizza i tempi di cottura facendo sprecare molto meno gas del normale. Anche cuocere al vapore può essere d’aiuto perché con un solo fornello e la pentola a piani si possono preparare più piatti in una sola volta.

Preparare più pietanze. Ci sono piatti che si tende a preparare spesso usando così il fuoco ogni singola volta. Prepararne in quantità più abbondanti può aiutare ad avere qualche scorta da congelare e da riutilizzare al bisogno. In tal caso, basterà una breve sosta nel microonde o nel fornetto elettrico per avere il proprio pasto caldo e pronto per essere consumato e tutto senza aver acceso il gas.

Usare il forno per più cotture. Organizzare l’uso del forno può essere un buon metodo per consumare meno luce. Se in settimana si devono preparare sia una torta che un arrosto si può scegliere di farlo nello stesso momento. In questo modo si ottimizzeranno i consumi arrivando ad una soluzione in grado di far risparmiare abbastanza luce da notare una diminuzione in bolletta.

Mettere a punto queste semplici regole ed unirle all’arte dei riciclo e dell’anti spreco è un buon modo per godere a pieno della propria cucina, di più tempo libero da dedicare a se stessi e alla propria famiglia e, ovviamente, di qualche soldino in più a fine mese. Cosa che, inutile dirlo, può migliorare la vita sotto diversi aspetti rendendo ancor più piacevole la scelta di mettere in pratica strategie sempre nuove.