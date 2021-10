Con il proseguimento del Gf Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si smentiscono mai e continuano a regalarci look favolosi! Ecco i look di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nell’ultima puntata del Gf Vip.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono opinioniste dalla lingua molto affilata e non perdono occasione per litigare e rimbrottarsi a vicenda, regalando agli spettatori uno spettacolo sempre entusiasmante. Ma anche in fatto di look no sono decisamente seconde a nessuno!

La dodicesima puntata del Gf Vip è stata un tripudio di novità. “La parola d’ordine è una sola: divertitevi. Non dobbiamo salvare il mondo. Siamo al GF VIP”, ha detto Alfonso Signorini. Tanto per dare un’idea del fermento che c’era nella puntata di ieri.

Tantissime le scintille tra i concorrenti e tra le opinioniste. In un recente post su Instagram, infatti, la Bruganelli ha ammesso: “Questa sera è stata più faticosa del solito. Si vedeva che stavo pensando a come sopravvivere!” Sonia, tra l’altro, ha rivelato di non essere stata molto bene durante il programma e di aver sofferto di nausea.

I look al Gf Vip di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Sia Adriana che Sonia, comunque, erano come sempre meravigliose nei loro abiti griffati. Stavolta le due belle opinioniste hanno scelto abito molto simili, per la prima volta in assoluto!

Adriana ha scelto un mini dress nero con brillantini scintillanti che metteva in evidenza le bellissime gambe. La showgirl ha deciso di tenere i capelli sciolti sulle spalle, ed è stata una scelta azzeccata: ha conferito infatti più dinamicità a un look altrimenti troppo raffinato per la circostanza. Adriana ha anche evitato qualsiasi accessorio, proprio per non sovraccaricare un outfit già impegnativo e appariscente.

Sonia ha scelto invece un abito al ginocchio più sofisticato in pizzo nero, con la gonna non aderente che si apriva a ruota. Torna in gran stile il trucco smokey eyes, adorato da Sonia, che mette il risalto gli occhi di un azzurro elettrico. Completano il look le immancabili decollete dal tacco vertiginoso e luminosi orecchini pendenti.

Per ora non si conoscono gli stilisti, ma vi terremo aggiornati!