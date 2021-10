Cosmetici costosi: i rimedi pratici e indolore per risparmiare

Scopri come risparmiare con i cosmetici senza dover rinunciare ad usare quelli che più preferisci. I trucchi che ti aiuteranno a sentirti bella e a risparmiare nel modo giusto.

Sentirsi belle e sapere di star facendo del proprio meglio in tal senso è una sensazione piacevole a cui è difficile rinunciare. Quando si tratta di cosmetici, però, spesso le spese sono tante e ciò può far diminuire un po’ questa sensazione di benessere.

Come fare quindi se nonostante le uscite mensili non si ha voglia di rinunciarvi? Niente paura, esistono diversi modi per risparmiare con i cosmetici continuando ad averne a sufficienza per prendersi cura di se. Ciò che conta è mettere in atto alcune tattiche semplici ed in grado di ottimizzare al meglio quelli che si hanno già, imparando poi a fare acquisti sensati ed in grado di durare nel tempo.

Scopriamo quindi quali sono le mosse da compiere per ottimizzare le spese e non sentire cambiamenti importanti riguardo la propria ricerca della bellezza.

Risparmiare con i cosmetici: ecco come fare per arrivare a fine mese con il sorriso

Se anche tu sei tra coloro che pur provandoci in tutti i modi si trova a spendere sempre troppo in cosmetici, conoscere alcuni trucchi per evitare che ciò accada ti sarà sicuramente utile.

Imparare a risparmiare non significa infatti dover rinunciare alla cura di se ma imparare a farlo in modo ancor più preciso e al contempo parsimonioso. Ecco quindi alcune dritte utili ed in grado di cambiare le cose.

Acquistare solo ciò che serve davvero. La prima regola per curare il proprio aspetto senza spendere un patrimonio è quella di comprare solo ciò che serve davvero. Spesso, infatti, si cede alle pubblicità e alla voglia di sperimentare prodotti nuovi ed invitanti senza che questi servano davvero. Avere un’idea ben chiara di cosa si ha bisogno al momento e impegnarsi per soddisfarla senza distrazioni è sicuramente il primo modo per evitare acquisti che poi finirebbero dimenticati in un angolo fino a scadere. Perché i prodotti hanno una scadenza ed è sempre bene ricordarsene.

Testare i prodotti grazie ai campioncini o alle taglie mini. Quando si ha la curiosità di provare qualcosa di nuovo è preferibile puntare sui campioncini in omaggio o, qualora non ce ne fossero di disponibili, sulle taglie mini. In questo modo si spenderà meno e si avrà modo di testare su di se il prodotto. E qualora questo non dovesse andare bene la spesa non sarà tale da incidere a fine mese. Si tratta di un espediente che se applicato nel modo giusto può aiutare a risparmiare più di quanto si pensi.

Approfittare di sconti e idee regalo. La maggior parte dei cosmetici subiscono delle variazioni di prezzo che possono essere date da sconti o da proposte regalo in occasione delle feste. Approfittare di questi momenti per compare ciò che si usa di solito in formato gigante o ad un prezzo più basso è sicuramente un modo sicuro per risparmiare. Occhio, però, a non farsi prendere da prodotti mai usati prima e che pertanto potrebbero rivelarsi non idonei. Questa regola vale e serve solo per prodotti con cui si è già in confidenza.

Provare con il fai da te. Non tutte lo sanno ma ci sono diversi prodotti naturali che possono sostituire per qualche tempo quelli che si è soliti acquistati. Se finisce lo scrub e si sa che a breve uscirà in versione scontata si può tamponare qualche giorno con del bicarbonato. Stessa cosa vale per la crema idratante che può essere sostituita da un pizzico di olio d’oliva. E la maschera serale? Yogurt e limone possono fare davvero miracoli. Questa piccola astuzia, oltre a preservare da spese folli si rivela importante anche da un punto di vista estetico. Dopo qualche tempo, infatti, la pelle tende ad assuefarsi ai prodotti che le applichiamo, iniziando a rispondere meno. Sostituirli con una versione più economica per un mesetto o usare prodotti fai da te per qualche giorno avrà quindi un doppio risultato.

Tenere tutto sempre in ordine. Far ordine tra i propri cosmetici è indispensabile ad averli tutti sotto controllo. Ciò eviterà di ricordarsi di quello aperto e messo da parte quando è ormai da buttare. Un problema che si presenta spesso e che fa spendere tanti soldi nel modo sbagliato. Iniziare a far ordine è quindi un modo per vivere meglio i prodotti dei quali si è già in possesso e tutto in un ambiente più armonico e nel quale prendersi cura di se sarà ancora più piacevole.

Risparmiare sui cosmetici è sicuramente un buon modo per non arrivare a fine mese in lacrime e per poter comunque godere di tutto ciò di cui si ha bisogno senza sensi di colpa.

Anzi, sarà proprio in questo modo che alla lunga ci si potrà togliere qualche sfizio acquistando qualcosa che un tempo era considerata proibita e che invece, grazie ai soldi messi da parte, potrà finalmente entrare tra gli acquisti mensili. Un motivo per cui vale certamente la pena impegnarsi, no?