Siamo giunti a un’altra puntata dell’attesissimo Grande Fratello Vip e, ancora una volta, i look di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno saputo stupirci. Che look hanno scelto per la nuova puntata del Gf Vip?

Le due opinioniste del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, hanno una classe innata con cui valorizzano sempre ogni abito. Anche per questa puntata (che ha visto l’eliminazione di Andrea Casalino) Sonia e Adriana non si sono distaccate dal loro stile tradizionale al quale ci hanno ormai abituato. Che look hanno scelto la Bruganelli e la Volpe per la nuova puntata del Gf Vip?

Ma quali look hanno scelto Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per la serata del GF Vip?

Adriana ha optato per un luminoso quanto sfarzoso abito rosa pallido lungo dietro e corto davanti – simile, per taglio, a quello indossato nella quarta puntata – che metteva in risalto le sue splendide e lunghissime gambe. Quest’abito da mille e una notte è firmato Fabiana Ferri e appartiene alla nuova collezione della maison. Le scarpe invece sono splendide décolleté in camoscio con cristalli decorativi firmati Loriblu, del valore di 600 euro.

Il corpetto che le stringeva il busto era legato intorno al collo a mo’ di collana. L’acconciatura è altrettanto impegnativa: uno chignon lega in capelli in una crocchia sulla nuca, lasciando libere delle ciocche che le ricadono elegantemente sul viso.

A completare il tutto, vistosi accessori che la fanno sembrare una vera regina.

Un abito decisamente sopra le righe ma apprezzatissimo da tutto il pubblico!

Look decisamente più sobrio e sofisticato quello scelto da Sonia: un tailleur con pantalone bianco accompagnato da pochi accessori (una collana con brillanti e qualche anello). Il vero tocco di stile lo danno le scarpe: bellissime décolleté ornate – anche queste – di cristalli, con tacco a spillo. Sonia ha deciso di lasciare i capelli sciolti, che le ricadono in modo composto sulle spalle. Il trucco smokey eyes conferisce più sex appeal a uno stile forse un po’ troppo morigerato.

Le due belle opinioniste anche stavolta non hanno osato con cambi di stile inaspettati. Sarà per la prossima puntata?