Noi sai come tenere i trucchi in ordine? Ecco alcuni metodi ingegnosi

Tenere i trucchi in ordine non è sempre facile, sopratutto quando se ne hanno tanti o si ha poco spazio dove riporli. Per fortuna, però, è sempre possibile migliorare le cose. Ecco alcuni metodi infallibili che ti cambieranno la vita.

Quando parla di trucchi, il primo impulso è sempre quello di acquistarne di nuovi. E tra quelli comprati d’impulso, quelli ricevuti in dono e i tanti campioncini di creme o basi che spesso si ricevono in regalo, trovarsi sommerse è più semplice di quanto si pensi.

Avere il caos tra i cosmetici, però, non è mai una buona cosa. Ci impedisce infatti di ricordare cosa abbiamo esattamente e al contempo rischia di farci dimenticare quelli più vecchi, portando ad uno spreco che sarebbe molto meglio evitare.

Per questo motivo, oggi vi sveleremo alcuni metodi ingegnosi per fare ordine tra i trucchi. Un modo per vivere con maggior relax il momento della giornata in cui ci si fa belle. Dopotutto vederli tutti in ordine è anche un piacere per gli occhi, no?

Trucchi sempre in ordine? Ecco come fare senza troppa fatica

Per tenere i trucchi in ordine è importante avere un’idea ben precisa in mente dalla quale partire. Ognuna di noi, infatti, è più portata ad un modo personale di archiviazione che una volta compreso può rendere le cose molto più semplici. Per fare un esempio pratico, c’è chi preferisce dividere le cose per colore, chi per categoria e chi per frequenza d’uso.

Come spesso avviene in questi casi, non ci sono scelte giuste o sbagliate. Ciò che conta è capire qual è quella che calza più a pennello e seguirla in modo da organizzare ogni cosa per bene. Ecco quindi alcuni metodi dai quali prendere spunto per capire qual è il più adatto alla propria persona.

Dividere i trucchi per categoria. Uno dei modi più semplici, sopratutto quando si hanno tanti trucchi, è quello di dividerli per categoria. Per farlo si possono prendere delle scatole dove applicare delle etichette e proseguire con il separare rossetti, eyeliner, mascara, ombretti, palette di trucco, etc… In questo modo si avrà uno spazio più ordinato che, ovviamente, si rivelerà utile anche nel caso in cui si disponga di una cassettiera. In tal caso, infatti, basterà dividere un tipo di trucco per ogni cassetto, aiutandosi anche con scatole che fungeranno da separatori.

Creare una console su una mensola. Un altro modo semplice e adatto a chi ama avere sempre tutti i trucchi ben visibili è quello di scegliere un piano (vanno benissimo sia una mensola che una scrivania) e inserire contenitori diversi dove riporre i trucchi. Le palette potranno essere inserite in quelli appositi da trucco (o anche da scrivania) che si trovano in giro a poco prezzo. Pennelli, mascara, matite possono andare in barattoli o tazze dove da destinare ognuna ad un prodotto diverso. Rossetti e altri cosmetici si potranno invece riporre in piccole scatole o contenitori sia di stoffa che di plastica. In questo modo sarà sempre tutto ben visibile e, sopratutto, in ordine.

Riciclare un mobile come porta trucchi. Un’altra alternativa valida per chi ha un angolino da riservar ai trucchi è quello di scegliere un mobile da riciclare per questa destinazione d’uso. Un carrello da cucina da colorare e dedicare ai vari prodotti potrebbe essere ad esempio una scelta molto funzionale. Anche uno di quegli stendini da parete o da viaggio che sono sempre ricchi di tasche può rivelarsi utile per custodire i vari trucchi in modo separato e ordinato. In questo caso, con un po’ di fantasia, si possono trovare tante idee, dando al contempo vita a mobili che non si usavano più.

Organizzare i trucchi in modo pratico non è difficile. Ciò che conta è scegliere un metodo che piaccia ma che si sia consapevoli di saper effettivamente mantenere. Fare delle prove potrà rivelarsi utile per le più indecise.

Chi si conosce abbastanza bene, invece, potrà andare a colpo sicuro, optando per la modalità che più gli si addice. In questo modo truccarsi sarà ancora più piacevole e veloce.