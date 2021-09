Guardaroba sempre in disordine? 3 metodi ingegnosi per i cassetti

Scopri come far ordine nel tuo guardaroba grazie a tre metodi studiati appositamente per i cassetti.

Autunno significa anche cambio di stagione. E quale periodo è più adatto per far ordine tra le proprie cose ed in particolare nel guardaroba?

Se anche tu sei tra coloro che iniziano con tutti i buoni propositi possibili salvo poi trovarsi ad impazzire per trovare un capo anche dopo solo una settimana, la prima buona notizia è che non sei a sola. La seconda notizia è che esistono delle strategie per mettere a posto la roba (sopratutto nei cassetti) e fare in modo che vi resti ordinata per tanto tempo.

Non ci credi? Continua a leggere e scopri tre metodi davvero ingegnosi per riordinare i tuoi cassetti. Il modo perfetto per dare il via alla stagione.

Guardaroba ordinato? Ecco tre metodi per i cassetti che ti cambieranno la vita

Negli ultimi anni, si è sempre più fatta strada la cultura del riordino. Chi non conosce la bravissima Marie Condo, ad esempio?

Perché se è vero che una casa ordinata riflette una mente a suo tempo più serena, è anche vero che la vita di tutti i giorni ne ha grandi vantaggi sia in termini di tempo (trovando ciò che serve senza impiegarci delle ore) che di bellezza. Perché, diciamocelo, una casa perfettamente ordinata dona sempre una piacevole sensazione di ordine e pulito.

LEGGI ANCHE -> Muffa in casa? I rimedi infallibili per rimuoverla facilmente

Ma come fare per le zone solitamente più protette? Nella maggior parte dei casi, la gente che fa ordine, tende a preoccuparsi di ciò che è immediatamente visibile agli occhi, riponendo le cose in più in armadi e cassetti. Un primo step per vivere meglio ma che alla lunga finisce per riportare a quel disordine caotico che fa perdere tanto tempo nel cercare le cose.

Posto che la prima scelta saggia da fare è quindi quella di eliminare tutto ciò che è superfluo donandolo magari a chi ne ha più bisogno, scopriamo come far ordine neil guardaroba occupandoci dei cassetti.

Che si tratti di quelli dentro gli armadi o in bella vista in una cassettiera, si tratta infatti dei punti solitamente più disordinati tra tutti. Sopratutto quando il loro compito è quello di custodire biancheria e vestiti. Un problema che oggi risolveremo definitivamente grazie a tre metodi per riordinare in modo semplice e funzionale i vari capi d’abbigliamento.

Dividere tutto per categorie. Che si tratti di colore, di materiale, di modalità d’uso o di grado di eleganza, un primo metodo per far ordine tra i cassetti è quello di ordinarvi la roba secondo un metro logico e personale. Un po’ come si fa solitamente con i libri. In questo modo, quando si andrà a cercare un determinato vestito si saprà già quale cassetto aprire. Cosa che garantirà un certo ordine, consentendo di trovare ciò che si cerca in pochissimo tempo.

Disporre i vari capi in orizzontale. Come insegna il metodo Kon Mari, disporre i vestiti in verticale consente di conservare più roba e di averla tutta a portata di mano. Un modo sicuramente efficace per mantenere sempre in ordine i cassetti, sopratutto perché ogni volta sarà possibile prendere ciò che serve senza dover frugare. Cosa che solitamente è la prima causa di disordine. E per la biancheria? In tal caso esistono contenitori con degli appositi divisori dove disporla in modo che sia sempre visibile e facile da trovare a colpo d’occhio.

Dividere i cassetti per tipo di contenuto. Un altro modo utile ma per il quale servono diversi cassetti è quello di destinarne ognuno ad un genere di capo specifico. Ci sarà quindi quello per le magliette leggere, quello per i pantaloni, quello per le maglie, etc… Usando all’interno la disposizione per colore o eleganza e sistemando ogni cosa in verticale si otterranno cassetti così ordinati da rendere il momento della scelta dell’abito più rilassante che mai.

LEGGI ANCHE -> Pulizie di casa con i microrganismi effettivi: per una pulizia efficace, ecologica ed economica

Imparare a far ordine tra le proprie cose è sicuramente un buon modo per vivere meglio e con maggior rilassatezza. Iniziare dai cassetti, specie in questo periodo dell’anno, aiuterà sicuramente a realizzare un cambio di stagione più piacevole e divertente.

Cambio di stagione che aiuterà a vivere meglio nei mesi successivi. Perché far ordine tra le proprie cose è davvero il primo passo per una mente più libera e, di conseguenza, più serena.