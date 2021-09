Test dei Trucchi | Dimmi quanti trucchi hai e ti dirò chi sei davvero

Il test dei trucchi potrebbe darti risposte sorprendenti su alcuni aspetti del tuo carattere che probabilmente pensi di conoscere molto bene.

Il tipo e la quantità di make up che indossiamo, infatti, indica cosa di noi vogliamo nascondere e cosa, invece, non abbiamo paura di mostrare al naturale.

Certo, truccarsi per le donne è una convenzione sociale: siamo così abituate al fatto che la maggioranza delle donne si trucchi nel corso di tutta la propria vita che ci sembra strano quando qualcuna di noi non lo fa.

Nel vastissimo gruppo delle donne che si truccano regolarmente però esistono vari sottogruppi: ci sono le fanatiche del make up che passano ore davanti allo specchio e quelle a cui basta una linea di eyeliner per sentirsi perfette.

Cosa significano queste differenze? Fai il test e lo scoprirai!

Test dei Trucchi

Per svolgere correttamente questo test devi scegliere l’esempio che rappresenta i trucchi che vorresti possedere, anche se non puoi permetterti di acquistarli. Se tu fossi libera di avere a disposizione tutti i trucchi che vuoi gratuitamente, quanti ne avresti?

1 – Veramente il minimo

Come già accennato, ci sono al mondo donne che si sentono perfette con un filo di trucco e probabilmente tu sei tra queste.

Odi i mascheroni e i trucchi così pesanti da alterare i connotati. Per te la vera bellezza è il più naturale possibile e rimani fedele al tuo pensiero in qualsiasi occasione.

Se ti bastano pochissimi trucchi significa che sei molto sicura di te stessa, che ti senti molto a tuo agio nei tuoi panni.

Hai anche un carattere molto forte che non sente il bisogno di dover essere accettata dagli altri: questo può significare due cose: o sei molto bella e quindi vieni ammirata anche solo con un filo di trucco, o non ti interessa assolutamente niente di quello che pensano gli altri. In ognuno dei due casi … siamo tutte con te!

2 – Lo stretto indispensabile

Il make up che la maggior parte delle donne indossano ogni giorno si può realizzare in con pochissimi prodotti, a patto che siano scelti correttamente e ben utilizzati. In genere si tratta di correttore e fondotinta, ombretto e mascara, blush e rossetto.

Se tutti i cosmetici che possiedi o che vorresti possedere rientrano in questa brevissima lista abbiamo una buona notizia per te: sei una persona semplice e coerente, che ama presentarsi al meglio ma non ha alcuna intenzione di sforzarsi in maniera particolare per compiacere gli altri o per sentirsi bellissima.

Probabilmente il tuo trucco è semplice e sta benissimo sul tuo viso perché negli anni hai imparato a realizzarlo a perfezione. L’unica “colpa” che ti si potrebbe attribuire è che forse sei troppo prudente e non riesci ad avventurarti oltre la tua zona di comfort.

Prova a cambiare di tanto in tanto: potresti scovare una combinazione di prodotti e di tecniche ancora migliore di quella che usi oggi!

La tua risposta non è tra queste? Clicca su SUCCESSIVO e scopri le altre!