Avete mai visto la casa di Alba Parietti? Elegantissima

Dove abita Alba Parietti? Avete mai visto la sua casa? La showgirl vive in un appartamente elengante e raffinato che la rappresenta.

Alba Parietti è una delle donne del mondo dello spettacolo che, nel corso della sua carriera, ha affrontato varie esperienze professionali. Attualmente concorrente di Tale e Quale Show 2021, durante la prima puntata, si è trasformata in Loredana Bertè. Quando non lavora, Alba trascorre il suo tempo tra le mura domestiche, ma sapete come è fatta la sua casa?

Alba Parietti vive a Milano in un bellissimo appartamento arredato in base al gusto della showgirl. La casa in cui la Parietti trascorre il suo tempo libero è accogliente e molto elegante come ha mostrato lei stessa condividendo, in alcuni casi sui social, foto di alcuni dettagli delle varie stanze.

Casa Alba Parietti: arredamento classico e raffinato

La casa di Alba Parietti presenta un arredamento classico, a volte con dettagli gotici, molto elegante e raffinato. Non mancano alcuni decori bianchi e molti dettagli che rendono l’appartamento accogliente.

Il salotto, come fa sapere il portale Casa Magazine, è la zona più grande della casa arredato con uno stile classico in cui non mancano specchi e candelabri color oro. Il soggiorno presenta ampie vetrate e l’ambiente è reso più armonioso dalla presenza di quadri e fiori.

Il bagno presenta piccoli dettagli rossi con un’ampia vasca mentre nella camera da letto c’è un letto matrimoniale a baldacchino con un arazzo al posto della testata.

Infine, Alba ha una cabina armadio grazie alla quale riesce a mantenere in perfetto ordine i suoi vestiti.

Quella della Parietti è una casa che rispecchia totalmente la sua forte personalità.