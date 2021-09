Avete mai visto la casa di Adriana Volpe? Raffinata e non scontata

Avete mai visto la casa di Adriana Volpe? L’opinionista del Grande Fratello Vip vive in una casa elegante e raffinata.

Avete mai visto la casa in cui Adriana Volpe vive con sua figlia Giselle? L’opinionista del Grande Fratello Vip 6, molto presente sui social, pubblica spesso foto in cui è tra le sue mura domestiche romane. Adriana Volpe ha abitato a Roma per molti anni. Dopo la sua partecipazione, come concorrente, al Grande Fratello Vip, si è trasferita a Milano per poter condurre il programma di Tv8 “Ogni mattina”.

Con la stagione televisiva 2021/2022, tuttavia, Adriana Volpe ha lasciato Tv8 per diventare opinionista del Grande Fratello Vip 6 insieme a Sonia Bruganelli tornando così a Roma. Nel corso del temo, attraverso varie foto, la Volpe ha svelato alcuni dettagli della sua casa che rispecchia l’eleganza e la raffinatezza della conduttrice.

Casa Adriana Volpe: colori chiari e tanti libri

Dalle foto pubblicate nel corso del tempo da Adriana Volpe è facile intuire come i colori predominanti della sua casa siano chiari e tenui. Colori che predilige sia per le tende che per il resto dell’arredamento.

Nella casa dell’opinionista del Grande Fratello Vip spiccano elementi come tende, vasi e fiori. Ciò che, tuttavia, è predominante è la presenza di numerosi libri, perfettamente organizzati in una libreria. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, del resto, la Volpe aveva dato prova di essere una donna molto organizzata in casa.

Dalle foto della sua abitazione pubblicate su Instagram si evince questa sua caratteristica. La foto che vedete qui in alto è stata scattata nella casa in cui viveva Adriana prima del suo trasferimento a Milano. Tornata a Roma, sarà tornata nella stessa abitazione o avrà deciso di vivere in una nuova casa?