Chiara Ferragni e Fedez spiazzano tutti con un annuncio clamoroso che arriva dopo tre anni di matrimonio e due figli.

Chiara Ferragni e Fedez formano la coppia più seguita e amata non solo in Italia, ma nel mondo. Insieme, la Ferragni e il rapper sono seguiti da circa 38 milioni di followers in tutto il mondo. Ai fans, la coppia ha deciso di fare un annuncio clamoroso che arriva dopo tre anni di matrimonio e la nascita di due figli.

Chiara Ferragni, nel corso degli anni, è diventata l’influencer italiana più importante nel mondo. Contemporaneamente è riuscita a diventare anche un’imprenditrice impegnata in più settori. Chiara ha così raccontato la propria storia nel documentario Chiara Ferragni – Unposted uscito nel 2019. Al documentario su se stessa, Chiara ha deciso di aggiungere una serie sulla propria famiglia ed oggi è arrivato il grande annuncio.

Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio che nessuno si aspettava

Innamorati, uniti e molto complici. Chiara Ferragni e Fedez, sin dal giorno in cui si sono fidanzati, hanno condiviso molti aspetti della loro vita sui social. Attraverso Instagram hanno annunciato che sarebbero diventati genitori prima di Leone e poi di Vittoria; hanno annunciato la data del matrimonio condividendo foto e video di tutti i momenti più importanti della loro vita.

Alla famiglia social che li segue ormai da anni, i Ferragnez hanno deciso di fare un grande regalo che arriverà a dicembre, il mese in cui tutti aspettano il regalo di Natale.

“L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà“, ha scritto la Ferragni condividendo su Instagram una piccola anteprima della serie.



L’annuncio dei Ferragnez ha scatenato l’entusiasmo di fan, amici e parenti. Sono migliaia, infatti, i like e i commenti degli utenti che hanno già fatto partire il countdown per la fatidica data.