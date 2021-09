Chiara Ferragni indossa Intimissimi sui social: scoppia la polemica!

Chiara Ferragni è ufficialmente la più criticata del web! La sua immagine in intimo di un noto brand di lingerie ha letteralmente fatto impazzire il web! Ma perché è stata così criticata? Leggi tutto in questa guida di stile targata CheDonna!

Mercoledì 8 settembre. Per molti un giorno normale, un classico mercoledì. Per altri il primo giorno di scuola, per altri ancora un classico giorno in ufficio tra scartoffie varie con il pensiero rivolto alle vacanze da poco terminate. Invece per lei invece no! Mercoledì 8 settembre è stato il “critiche day”. Di chi stiamo parlando? E a cosa ci riferiamo? È naturale: a Chiara Ferragni e al suo post in cui indossa lingerie!

Iniziamo con ordine. Sappiamo tutti chi è Chiara Ferragni vero? L’imprenditrice digitale/mamma/moglie/influencer/blogger più famosa del web e d’Italia. Ma molti dimenticano che oltre a essere tutto ciò è una DONNA, e quindi con tutte le caratteristiche che ne conseguono.

Perché fare questa premessa? Perché solo pochi giorni fa il web si è scagliato contro di lei per aver postato sulla sua pagina di Instagram una foto in cui la ritraeva in lingerie firmata Intimissimi.

Inutile dire che il completino le stava benissimo, ma non è questo il punto.

È possibile che nel 2021 una donna non possa essere libera di indossare, postare ed essere fiera, quello che vuole?

I commenti sul web sono stati i più disparati: “hai un viso bellissimo ma la foto è un po’ troppo. Dovrebbe vederti solo tuo marito così“. Oppure: “Non ti imbarazza metterti così in mostra? Ormai sei ricca abbastanza, non sei più una ragazzina, ma forse il tuo ego non è ancora saturo, ha bisogno del consenso dei seguaci”.

E così può bastare.

È molto chiaro che dai commenti appena descritti si noti come in questa società sia ancora molto difficile riuscire a mostrarsi a 360°. Ma ci vuole una persona come Chiara Ferragni. Che piaccia o no. Che si prenda le critiche, ma che post dopo post, indignazione dopo indignazione, riesce a smuovere l’opinione pubblica riguardo determinati concetti. In questo modo molte altre donne riusciranno a sentirsi libere di mostrarsi in lingerie, senza paura di risultare “sbagliate”.

Perché come dico sempre: ogni donna è bella per quello che è. Siamo libere di essere chi e cosa vogliamo essere, e il nostro corpo, con segni, cicatrici, smagliature o cellulite, è un bellissimo libro che racconta una storia unica: la nostra!

Con questa premessa, adesso, veniamo a noi. Perché dopo tutto questa è una guida di stile.

Cosa indossava Chiara Ferragni di così “osé” da dover indignare e far infuriare un intero web? Un completo intimo del noto brand Intimissimi!

E allora diamo il via alla guida di stile! Vediamo tutto ciò che c’è da sapere per essere sensuali come Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni e il completino intimo super discusso: Intimissimi non sbaglia un colpo!

Sappiamo bene che le influencer, come Chiara Ferragni ad esempio, vengono pagate per sponsorizzare, pubblicizzare, attraverso i loro canali, ossia i social media, determinati oggetti o capi d’abbigliamento. E quando si tratta di alcuni brand, sono le influencer a fare la fila per collaborare con loro.

Il brand infatti che è stato “galeotto”, ossia che ha innescato involontariamente la polemica del momento, è proprio un brand amato da tutti e tutte. Stiamo parlando del brand Intimissimi.

Chiara Ferragni ha infatti indossato in questo post un completino intimo di Intimissimi da 10 e lode. Si tratta di un reggiseno a balconcino, in pizzo nero, con dei lacci che vanno ad evidenziare la forma del seno. Lo slip, invece, sempre nero e in pizzo, è molto provocante, in quanto si compone da un lato di pizzo e velo a coprire la zona intima e dall’altro di laccetti che si alzano sui fianchi e pancia, ad abbracciare il corpo di chi lo indossa.

Prezzo del completo? € 29,90 il reggiseno e lo slip invece € 12,90.

Con meno di € 50,00, e tanti insulti, Chiara Ferragni ci ha mostrato come essere sensuali, mai dimenticandoci che prima di essere madri, sorelle, amiche, dottori, avvocati e tanto altro, siamo delle donne!

Non dimentichiamolo mai!

Termina qui la guida di stile di CheDonna, oggi al limite tra moda e gossip, che ha visto come protagonista Chiara Ferragni e il suo completino intimo di Intimissimi.

Alla prossima guida di stile, con tanto divertimento, gossip, e tendenze!

