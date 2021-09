Scrub viso: tutti gli errori che non dovresti mai commettere!

Applicare uno scrub viso può sembrare un’operazione semplice come lavare il viso ma non è del tutto esatto. Si può incorrere in alcuni errori che non gioveranno per nulla alla salute e alla bellezza della nostra pelle, ecco quali.

Lo scrub viso è senza dubbio uno dei prodotti di skin care più amati e più utilizzati da milioni di donne di tutte le età, questo perché riesce in pochissimi minuti a regalare all’epidermide un aspetto liscio, vellutato, tonico e luminoso.

Applicare uno scrub esfoliante può davvero sembrare molto semplice, ma vi sono alcuni errori che se commessi potrebbero danneggiare la pelle del viso.

Scrub viso: i principali errori da non commettere durante l’applicazione

Lo scrub viso è un prodotto nella maggior parte dei casi formulato in crema, gel o anche olio che arricchito di micro granuli, riesce attraverso un delicato massaggio circolare applicato con i polpastrelli, ad eliminare cellule morte, pulire profondamente la pelle, soprattutto quella tendente al grasso e con punti neri e donare al viso nuova linfa.

Esistono moltissime ricette fai da te perfette da preparare in casa con rimedi naturali e da utilizzare almeno una volta a settimana.

Se l’applicazione così descritta può sembrare molto elementare, esistono degli errori che non si dovrebbero mai commettere, ecco quali:

1- Applicare lo srub sulla pelle asciutta

Lo scrub, anche il puù delicato non andrebbe mai applicato sulla pelle asciutta, questo perché potrebbe creare delle micro lesioni sull’epidermide irritandola. Basterà inumidire il viso e poi applicare il prodotto per massaggiarlo.

2- Applicare lo scrub sul contorno occhi

Mai applicare lo scrub viso nella zona del contorno occhi. Questa parte del nostro viso è particolarmente delicata e qualsiasi tipo di esfoliante risulterebbe troppo irritante se applicato dove la pelle è così fine.

3- Applicare lo scrub sulla pelle irritata

Se si ha la pelle irritata da dermatiti o anche acne, lo scrub viso andrebbe evitato. Per esfoliare la pelle si dovrà attendere di aver ripristinato la salute della propria pelle attraverso trattamenti lenitivi ed idratanti.

4- Applicare lo scrub con una spugna

Lo scrub viso, oltre che sulla pelle bagnata non andrebbe mai applicato con un supporto specifico se non con i polpastrelli delle nostre mani con cui potremo anche regolare la giusta pressione da esercitare durante il massaggio.

In generale, se lo scrub viso resta sempre il trattamento migliore per incentivare il rinnovo cellulare dell’epidermide, andrebbe sempre applicato su una pelle perfettamente sana e scelto in base al proprio tipo di pelle.