Avete mai visto la casa di Silvia Toffanin? Spettacolare

Avete mai visto la casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? La coppia ha scelto come dimora un castello spettacolare.

Silvia Toffanin è tornata in onda con la nuova edizione di Verissimo che, per tutta la stagione televisiva, andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Da anni al timone di uno dei programmi storici di canale 5 nonchè più amati dal pubblico, Silvia Toffanin registra tutte le puntate di Verissimo in quel di Milano, città che raggiunge solo per lavoro. Insieme alla propria famiglia, infatti, la conduttrice ha scelto di vivere a Portofino.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno scelto di vivere con i figli Sofia Valentino e Lorenzo Mattia a Portofino, lontano dalla grande città, ma avete mai visto la casa della conduttrice di Verissimo?

Casa Silvia Toffanin: uno spettacolare castello a Portofino

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono molto riservati e vivono il loro amore con discrezione. La coppia protegge fortemente la propria vita privata e quella dei figli. Della casa in cui vivono esistono così solo foto dell’esterno. La coppia vive in un castello, di fine ‘800, composto da quattro piani e cn una vista spettacolare data dalla posizione a picco sul mare nella splendida cornice di Portofino.

LEGGI ANCHE—>Mara Venier: avete visto la sua casa da sogno? Svelato il suo nido d’amore

LEGGI ANCHE—>Antonella Clerici, dalla TV alla vita casalinga: come non l’avete mai vista

Sulla scelta di vivere a Portofino, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Quando è nato Lorenzo, io e Silvia non abbiamo pensato subito a questa ipotesi. Abbiamo iniziato a dire: ‘Restiamo qui per un altro weekend’. Poi un altro e un altro ancora. E alla fine ci siamo trasferiti. Ed è stata una scelta che rifarei mille volte. Lorenzo va a scuola qui, alla scuola pubblica. Io sono a Milano dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica mi dedico completamente e con gioia ai miei bambini”.