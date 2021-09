Trucco occhi magnetici: Sonia Bruganelli incanta su Instagram e fa tendenza

Trucco occhi magnetici: Sonia Bruganelli senza filtri su Instagram sfoggia un makeup da urlo che conquista i fan. Se ti piace, ecco alcuni consigli per farlo uguale in pochi step.

Trucco occhi magnetici: è il trend del momento! Piace tanto sia alle star di Hollywood più famose che alle social influencer di casa nostra. Gli occhi sono il nostro biglietto da visita e cerchiamo di fare il possibile per valorizzarli bene. Ma quando il fai-da-te non basta, ci pensano i makeup artist a fare miracoli!

Gli occhi non si truccano tutti allo stesso modo. Ci sono aspetti precisi da considerare: forma, grandezza e, soprattutto, colore dell’iride. E’ da qui che si parte per scegliere i prodotti giusti e la tecnica più adatta da utilizzare.

Lo smokey eyes è in cima ai makeup per l’autunno 2021. La sua versione più classica prevede l’utilizzo delle tonalità nere, ma sono molto apprezzati anche gli abbinamenti di tonalità diverse.

Gli occhi marrone scuro si sposano bene con gli ombretti nelle tonalità dell’oro o del bronzo, preferibilmente con texture perlate. Per occhi marrone chiaro, invece, è perfetto un makeup nei toni del castagna, del prugna o del cioccolato.

Per gli occhi chiari, invece, ci vuole un po’ più di accortezza. In questo caso, per un buon smokey eyes, è meglio evitare i colori troppi freddi, perché tendono a spegnere la brillantezza dell’iride. Se hai gli occhi azzurri, allora giocati la carta dei colori complementari (tra poco ti diciamo quali sono).

Al di là delle piccole differenze, lo smokey eyes è una tecnica intramontabile. Anche Sonia Bruganelli lo adora. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha postato una foto su Instagram in cui appare con un trucco occhi magnetici, promosso a pieni voti dai fan. Copia subito il suo stile!

Trucco occhi magnetici: il look di Sonia Bruganelli è top!

Sonia Bruganelli sceglie spesso un trucco occhi magnetici per esaltare lo sguardo. Il suo segreto è quasi sempre uno smokey eyes semplice, elegante e d’effetto. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2021 impazzisce per questa tecnica e la sfoggia in diverse occasioni.

Per la prima serata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la Bruganelli ha indossato un abito nei toni del brown del designer pugliese Riccardo Lamanna. Per il makeup, invece, ha optato per un bellissimo smokey eyes. Risultato: uno sguardo accattivante che buca lo schermo!

I look della 47enne romana, moglie di Paolo Bonolis, piacciono tanto anche ai follower su Instagram. Tutto merito suo? Non proprio! Sonia Bruganelli ha senz’altro un ottimo gusto, ma non disdegna i consigli preziosi dei professionisti del makeup. Il suo primo piano (vedi foto) ha mandato in visibilio tutti i fan di Instagram, facendo il pieno di like.

“Dove ci sono Claudio Noto Makeup Artist e Germano Sgambelluri Hair Stylist non si cono filtri” – ha scritto Sonia Bruganelli postando la foto sul social.

Ma vediamo ora quali sono le tonalità must per uno smokey eyes impeccabile con iride celeste, proprio come quello della Bruganelli.

Per prima cosa, devi scegliere tra i colori complementari, perfetti per esaltare occhi di questo tipo. Per enfatizzare lo sguardo, punta su tonalità calde come il bronzo, l’oro, il rame o il marrone. Vanno benissimo anche le tinte arancioni, rosse, pesca o burgundy.

Per fare bene lo smokey, devi procedere dal basso verso l’alto fino all’incavo della palpebra. Dopo aver fatto una buona base viso con un leggero strato di primer, il primo step cruciale consiste nell’applicazione della matita, da lavorare e sfumare bene usando un pennello a goccia.

Fatto questo, passa ad applicare l’ombretto di un colore uguale (o comunque molto vicino) a quello della matita. Anche in questo caso sfumare bene è fondamentale!

Il consiglio in più: per definire lo sguardo devi applicare la matita nella rima inferiore, sia dentro che fuori, e nella rima superiore.

Lo smokey eyes è perfetto se desideri un look elegante e raffinato, senza eccessi. Puoi provare anche a farlo da sola, seguendo uno dei tanti tutorial che si trovano in rete. Il tuo sguardo sarà a dir poco irresistibile!