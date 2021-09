GF VIP6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Look, stilisti e costo abiti

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 6 come erano vestite le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Scopriamo tutto sul look, gli stilisti e il costo degli abiti.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha finalmente preso il via ieri sera e già si prospetta scoppiettante. Alla guida troviamo anche quest’anno Alfonso Signorini che avrà accanto due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La prima è una conduttrice ed ex concorrente della scorsa edizione, mentre la seconda è nota per essere la moglie di Paolo Bonolis. Diverse, e potremmo dire quasi opposte, le due opinioniste anche nella scelta del look hanno subito mostrato gusti completamente differenti.

Andiamo allora a scoprire come erano vestite per quest’esordio Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che look hanno sfoggiato, chi sono gli stilisti che le hanno vestite e il costo degli abiti.

Ecco i look “opposti” di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

La prima puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in scena e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno subito mostrato di essere praticamente opposte. Oltre che nel carattere e nel modo di porsi entrambe hanno scelto look diversi per aprire questa sesta edizione.

Secondo alcuni rumors, pare addirittura che fra le due non corra nemmeno buon sangue e sembra che già qualche screzio ci sia stato durante il primo shooting fotografico. Ma a parte ciò, quello che ci interessa è scoprire come erano vestite le due opinioniste.

Partiamo dal look di Adriana Volpe, ex concorrente della scorsa edizione che ha optato per un look decisamente in pendant con il colore scelto anche dal Grande Fratello ovvero il blu elettrico. Un abito lungo in lurex super scintillante monospalla, fasciante e con un spacco profondo.

Un vestito che sicuramente la bella Adriana ha indossato con tutta la sua nonchalance anche perché se lo poteva davvero permettere con quel fisico. La Volpe è infatti apparsa come una vera e propria bomba sexy.

L’abito di Adriana Volpe che sembrava cucito addosso alla bella conduttrice è firmato Fabiana Ferri un brand 100% made in Italy. Un marchio campano che esalta la femminilità a 360°.

Ai piedi la dolce Adriana indossava un paio di sandali di color bianco firmati Ninalilou realizzati con tre semplicissimi laccetti scintillanti intrecciati fino alla caviglia ideali per slanciare ancora di più la sua figura. Il modello si chiama Micol e è disponibile nel sito del brand a 350 euro.

Per quanto riguarda il look Adriana ha scelto di tenere i lunghi capelli biondi sciolti e mossi, così da esaltare ancora di più la sua bellezza.

E ora andiamo invece a scoprire cosa indossava Sonia Bruganelli, la prima ad essersi laureata in Italia con una tesi sul Grande Fratello.

Decisamente meno appariscente, rispetto alla Volpe, ma comunque davvero elegante e con un tono più bon ton è apparsa la moglie di Paolo Bonolis che ha optato per un abito all’altezza del ginocchio color marrone cioccolato e un paio di decolletè nere. Capelli raccolti e trucco acqua e sapone.

A vestire la Bruganelli è uno dei 4 stilisti emergenti che la moglie di Paolo Bonolis ha scelto per l’occasione, così da offrir loro anche un’opportunità per farsi conoscere. Nella serata del debutto l’opinionista ha scelto il designer Riccardo Lamanna pugliese di nascita ma milanese d’adozione.

Ai piedi ha indossato delle scarpe di Casadei, che sembra essere il suo marchio preferito. Il modello è ‘Penny Blade’ e come si legge sito della casa madre, la scarpa nasce in piena atmosfera “colazione da Tiffany”, con un vezzoso mini fiocco tra la lama del tacco iconico Blade e la riga che divide il tallone. Costo delle scarpe 625 euro.