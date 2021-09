Trucco acqua e sapone: è l’ultimo trend e piace molto a Clizia Incorvaia

Il trucco acqua e sapone spopola tra le vip. Clizia Incorvaia lo adora. Su Instagram la bellissima modella sfoggia un look da teenager, ed è anche merito del makeup che ha scelto.

Bello da vedere e facile da fare: il trucco acqua e sapone è la tendenza del momento. Spopola tra le vip di casa nostra e non solo. Ma qual è il segreto di tanto successo? Per capirlo, dobbiamo analizzare le caratteristiche principali di questo tipo di makeup, perfetto se si desidera un look più naturale possibile.

Il trucco acqua e sapone è la scelta di tante donne da quasi due anni. La pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini anche in fatto di makeup. Indossiamo la mascherina chirurgica per tante ore; da qui, la necessità di valorizzare bene gli occhi che restano scoperti.

Minimalista e molto naturale, il trucco acqua e sapone (noto anche come makeup nude) piace a tutti, anche alle star. Per realizzarlo alla perfezione, ci sono degli step fondamentali da seguire. Più che altro si tratta di buone abitudini che preparano la pelle a ogni tipo di makeup, in particolare a quello nude. Ecco le regole d’oro da seguire.

Fare tutto il possibile per avere una pelle curata e bene idratata .

. Seguire una buona skincare routine , selezionando i cosmetici in base al tipo di pelle. Il consiglio in più: occhio alla lista degli ingredienti (NCI) dei prodotti. Meglio puntare su quelli che ne abbiano una semplice e naturale.

, selezionando i cosmetici in base al tipo di pelle. Il consiglio in più: occhio alla lista degli ingredienti (NCI) dei prodotti. Meglio puntare su quelli che ne abbiano una semplice e naturale. Non sottovalutare l’importanza di due fasi cruciali per la cura della pelle : detersione e idratazione.

: detersione e idratazione. Puntare sullo scrub , da fare almeno una volta a settimana per eliminare cellule morte, sebo in eccesso e altre impurità. Per le pelli più delicate, si possono usare degli scrub 100% naturali. Alcuni si preparano a casa con ricette facili e veloci.

, da fare almeno una volta a settimana per eliminare cellule morte, sebo in eccesso e altre impurità. Per le pelli più delicate, si possono usare degli scrub 100% naturali. Alcuni si preparano a casa con ricette facili e veloci. Usare sempre il tonico dopo lo scrub. Questo prodotto serve a ristabilire il pH naturale del viso e a chiudere i pori.

Puntando con costanza su queste buone abitudini il risultato sarà perfetto. La qualità della pelle del viso migliorerà giorno dopo giorno, fino a notare una grana più uniforme.

Il trucco acqua e sapone viene bene soltanto su una pelle sana. Lo sanno bene attrici, showgirl, modelle e influencer, alla ricerca costante di prodotti cosmetici di ultima generazione. Su Instagram, tra le estimatrici del trucco acqua e sapone, c’è anche Clizia Incorvaia. Scopriamo di più sul suo look, bello, sexy e sbarazzino.

Trucco acqua e sapone: La Incorvaia come una teenager!

A tutto… nude! Il trucco acqua e sapone sarà protagonista dell’autunno-inverno 2021. Il trucco c’è ma non si vede (o quasi) ed è proprio per questo motivo che le celebrities lo scelgono spesso. Clizia Incorvaia lo adora!

La bellissima modella che aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, sui social appare raggiante. Sul suo account Instagram non mancano le foto con il pancione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è più bella che mai. Il suo look è fresco, sbarazzino, praticamente sembra una teenager.

Il segreto della Incorvaia è il make up nude! Buona base viso, occhi valorizzati (ma non troppo) e labbra ben definite con il contouring giusto. Anche per le sopracciglia la modella opta per uno stile naturale. Sono folte ma, al contempo, curatissime. Per averle così, bisogna pettinarle con cura, servendosi magari di uno scovolino o di un pettinino.

LEGGI ANCHE –> Il trucco nude perfetto? E’ di Chiara Ferragni: copialo con noi

Un trucco così è perfetto per ogni occasione, dalle riunioni di lavoro ai grandi eventi, incluse le cene tra parenti o amici. Per Clizia Incorvaia il trucco nude ma shimmer, ideale per valorizzare labbra e occhi senza eccessi, è una sorta di must irrinunciabile.

Insomma, è il make up che tutte vorremmo: bello, sobrio e raffinato. Ed è anche gettonatissimo! Si fa in pochi minuti ma, se non hai ancora molta dimestichezza, prendici la mano seguendo uno dei tanti tutorial che si trovano in rete. Cosa aspetti? Fatti furba e copia subito il look della Incorvaia!