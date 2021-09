Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè sono tre principesse etiopi che quest’anno parteciperanno al Grande Fratello Vip.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè sono tre nomi quasi del tutto sconosciuti e appartenenti a tre principesse etiopi, discendenti di Hailè Selassiè, ultimo imperatore di Etiopia che ha perso la sua carica nel 1974.

La loro vita è da sempre all’insegna del lusso e dello shopping. E, sebbene siano quasi tutte estranee al mondo dello spettacolo (ad eccezione di Jessica che ha già avuto modo di farsi conoscere), quest’anno sarà possibile conoscerle meglio grazie alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proviamo quindi a tirare le somme e a capire chi sono veramente queste tre ragazze.

Chi sono Jessica, Lucrezia e Clarissa: tre principesse etiopi senza trono e concorrenti del Grande Fratello Vip

Nomi: Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè

Età: 25 anni Jessica. Delle altre due è ancora sconosciuta

Date di nascita: sconosciute a parte l’anno per Jessica che è il 1996

Città: Roma (anche se non sicuro)

Professione: Sconosciuta (a parte per Jessica che fa la fashion blogger)

Profili Instagram: Jessica (@jess_hailes), Lucrezia (@hihprincesslulu), Clarissa (@clarihailee)

Com’è facile intuire dalla scheda riassuntiva, le tre principesse etiopi sono davvero misteriose. Di loro, infatti, si sa davvero poco se non che dovrebbero essere nate a Roma e vissute tra la capitale e la città di Londra.

Tra le tre, l’unica che nel tempo si è fatta notare è stata Jessica che in passato ha preso parte al Riccanza 2 e che è seguita come fashion blogger.

Delle altre due non si sa nulla se non che vivono a Roma e più esattamente a Piazza di Spagna, che conducono una vita molto agiata e che sono tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre, pare che tutte e tre si ritengano sempre delle principesse e che ci tengano a rimarcarlo, definendosi però “principesse moderne”.

Il rapporto delle principesse etiopi con Tommaso Zorzi

Come già accennato, le tre principesse etiopi sono ancora per lo più sconosciute. Tra le tre solo Jessica ha mosso qualche passo nel mondo dello spettacolo, prendendo parte alla seconda stagione di Riccanza, il format di MTV.

In quell’edizione, la principessa ha avuto modo di conoscere Tommaso Zorzi, diventando subito sua amica.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè nella casa del Grande Fratello Vip

Quest’anno, le tre principesse etiopi prenderanno parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip dove avranno modo di farsi conoscere e di raccontare a tutti il loro stile di vita ricco di agi.

Basti pensare che quando era a Riccanza2, Jessica ha raccontato di non aver mai preso i mezzi pubblici e di non essere minimamente intenzionata a farlo. La principessa ha infatti affermato che per lei è molto più comodo andare a far shopping con un autista che la segue e che porta per lei i pacchi. Cosa che le consente di andare in giro con i tacchi senza aver male ai piedi.

Una vera vita da principesse, insomma. Principesse che ora dovranno vedersela con liste della spesa e pulizie da fare nella casa.