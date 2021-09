Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un cast bomba, ma chi sono i vipponi che non ce l’hanno fatta? Signorini racconta tutto.

Mancano pochi giorni ormai all’inizio del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il conduttore è stato confermato per la terza edizione consecutiva al timone della trasmissione e sul settimanale Chi, prima del grande inizio, ha voluto soddisfare le curiosità del pubblico del piccolo schermo riguardo al cast scelto quest’anno.

O meglio: i vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia ormai sono noti a tutti, e non sono di certo mancate le polemiche per la scelta di inserire alcuni personaggi, ma nel corso di queste settimane si è parlato anche di tantissimi altri vipponi che alla fine non sono riusciti ad entrare nella rosa dei concorrenti. Ma quali di questi sono veri e quali sono invece fake news e mai presi in considerazione dalla produzione?

A svelare l’arcano ci ha pensato Alfonso Signorini stesso prima dell’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip 2021: i cachet di tutti i concorrenti

Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip svela tutti gli esclusi

Alfonso Signorini, prima della partenza di questa nuova edizione del GF Vip, ha rivelato quali concorrenti erano stati presi in considerazione, ma poi non ce l’hanno fatta, a quali no per varcare la famosa soglia rossa.

L’escluso per eccellenza, con tanto di polemica, è stato Raz Degan. Nonostante lui abbia smentito di aver mai preso in considerazione l’idea di prendere parte al programma, il conduttore e diversi insider hanno confermato la sua volontà di prendere parte al reality. Il tutto è poi andato in fumo a causa di una richiesta fin troppo alta per il cachet di partecipazione. “Non ci sono più i cachet di una volta” ha commentato ironico Signorini.

LEGGI ANCHE –> Coppia vip si lascia: l’addio dopo tre anni d’amore, fan sconvolti

Il conduttore ha smentito anche la potenziale partecipazione di Sandra Milo, rivelando però che era stata contattata in passato per far parte del cast del GF Vip, ma che purtroppo non si è mai riuscita a realizzare quest’opportunità. Chi invece non è riuscita ad entrare per un soffio quest’anno è stata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Lei e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, come confermato da Signorini stesso, erano state entrambe contattate dalla produzione per prendere parte al programma, ma purtroppo per motivi diversi anche il loro ingresso è saltato, ma non si esclude di poter assistere al loro debutto nelle prossime edizioni.

Questi sono gli esclusi del Grande Fratello Vip confermati da Alfonso Signorini, mentre tutti gli altri sembrerebbero averla fatta. Certo, se il reality show dovesse durare più del previsto come per la passata edizione, non si esclude che qualcuno degli esclusi possa essere “ripescato” per entrare in gara in un secondo momento. La quinta edizione, ad esempio, ha avuto un vero e proprio secondo cast a causa della sua lunga durata.