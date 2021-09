Sei una fan del pisolino e pensi che la tua giornata sia migliore quando te lo concedi? La scienza conferma questa ipotesi.

Chi si concede il pisolino non fa che consigliare agli altri di provare a prendere questa abitudine perché il pisolino sembra avere il potere di rimetterti al mondo. Concedersi un pisolino è benefico per il tuo corpo, scopri le ragioni scientifiche che lo confermano.

Bisogna fare un’unica precisazione prima di addentrarci nei benefici del pisolino: ci sono pisolini e pisolini. La durata della siesta non è uguale per tutti. C’è chi fa pisolini lunghi e chi li fa brevissimi. La durata del pisolino sembrerebbe incidere significativamente sulla sua efficacia.

Pisolino: quando scoprirai questo non ci rinuncerai mai più

Se ami fare i pisolini ti anticipiamo che questa abitudine fa bene alla tua salute a patto che il pisolino rientri in una durata specifica.

Pisolini troppo lunghi o troppo corti potrebbero essere controproducenti e farti svegliare più stanco di quando ti sei addormentato. Inoltre il pisolino non dovrebbe mai essere pianificato ma spontaneo.

Se desideri trarre molti benefici dal tuo pisolino ecco una guida che ti aiuterà a pisolare nel modo giusto in modo da soddisfare appieno l’obiettivo di questo break che solitamente ci si concede dopo pranzo, ovvero: riposarsi e recuperare le forze per affrontare il resto della giornata.

Ti sei mai chiesto perché nasce il bisogno di fare un pisolino? La risposta è abbastanza ovvia. Il bisogno del pisolino si manifesta nelle persone che dormono troppo poco.

Uno studio del CDC ha confermato che i dipendenti che dormivano meno di sei ore a notte, avevano più bisogno di fare il pisolino per compensare la mancanza di sonno.

Il segreto per capire se hai bisogno o meno di fare un pisolino dopo pranzo è molto semplice: fai caso alle tue voglie. Se senti il bisogno di cibi dolci o bevande zuccherate allora è segno che hai bisogno di compensare la sonnolenza, in questo caso avresti bisogno di un buon pisolino piuttosto che di zuccheri.

Cosa accade al nostro corpo quando ci concediamo un pisolino?

Il pisolino ci rende più intelligenti. Come dimostra uno studio pubblicato sul Journal of Sleep Research il pisolino ha il potere di amplificare vigilanza e capacità cerebrali.

I risultati di questo studio sono stati confermati da altri studi successivi. Un semplice pisolino potrebbe renderci uno studente, un dipendente o semplicemente una persona più concentrata, più rilassata, più attiva e migliorare la memoria a breve termine!

Qual é la durata ideale del pisolino?

Secondo la scienza il sonnellino apporta maggiori benefici nel caso in cui abbia una durata specifica. Uno studio pubblicato su The Archives of Internal Medicine condotto su circa 20.000 uomini e donne tra 20 e 86 anni ha stabilito che la durata ideale per un pisolino è di 30 minuti.

Lo studio ha anche dimostrato che le persone abituate a fare un pisolino di 30 minuti per almeno 3 volte a settimana hanno ridotto del 30% la probabilità di morire di malattie cardiovascolari, e questo vale soprattutto per le donne..

Ora che sai proprio tutto sul pisolino, non ti resta che aggiungere un pisolino di 30 minuti tra i tuoi impegni di giornata. Se non hai la possibilità di concederti un pisolino durante il giorno prendi l’abitudine di concederlo nel fine settimana.

