Coppia vip si lascia: l’addio dopo tre anni d’amore, fan sconvolti

Coppia vip si dice addio dopo tre anni d’amore: la conferma dei diretti interessati non è arrivata, ma i fans sono sconvolti.

Un’altra coppia vip si rompe? Sono numerosi i personaggi famosi che si stanno dicendo addio, ma la notizia dell’ultima rottura ha letteralmente sconvolto tutti i fans che non riescono a credere alla notizia lanciata dal settimanale Chi, nel numero in edicola dall’8 settembre.

Secondo quanto fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini nella rubrica Chicche di gossip, sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due si sarebbero detti addio dopo tre anni d’amore nel corso dei quali i fans della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avevano imparato a conoscere Goffredo che ha rubato letteralmente il cuore di Aurora.

Belli, giovani, innamorati e molto complici, Aurora e Goffredo hanno conquistato tutti. La notizia della presunta rottura diffusa da Chi ha lasciato senza parole di fans.

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è finita? La coppia vip in silenzio

Per una coppia vip che sarebbe nata, un’altra coppia vip si sarebbe detta addio. Per il settimanale Chi, Aurora Ramazzotti sarebbe tornata single e si starebbe dedicando totalmente al lavoro. Come mostra lei stessa sui social, la primogenita di Michelle ed Eros è attualmente impegnata sul set di un nuovo programma.

Ironica e divertente, la Ramazzotti continua ad aggiornare i fans sulle novità della sua vita lavorativa. I followers, tuttavia, hanno notato l’assenza di foto di coppia da diversi giorni. In realtà, Aurora e Goffredo hanno recentemente trascorso una bellissima vacanza in Grecia con gli amici mostrandosi molto sereni. La crisi sarà scoppiata con il ritorno in città?

Entrambi non hanno ancora commentato la notizia. Noi ci auguriamo di vederli presto felici e innamorati sui social come erano soliti fare condividendo foto e video divertenti dei loro momenti di vita quotidiana.