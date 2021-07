Aurora Ramazzotti solo con gli slip: il selfie davanti allo specchio è mozzafiato

Aurora Ramazzotti regala un selfie mozzafiato ai fans: solo con gli slip e davanti allo specchio, sfoggia una bellezza pazzesca.

Aurora Ramazzotti non smette di stupire e, tra le storie di Instagram, pubblica una foto in cui è davanti allo specchio con i soli slip addosso con il braccio in posizione strategica a coprirle il seno. Viso acqua e sapone, pelle chiara e candida, capelli raccolti, Aurora Ramazzotti, sempre più attiva sui social dove cura anche una rubrica dando consigli sentimentali ai fans, pubblica una foto in cui sfoggia il fisico e la bellezza naturale che le è stata donata.

Dopo aver sofferto tanto in passato per i paragoni che facevano con mamma Michelle Hunziker, oggi, Aurora è una giovane donna bella, sicura di sè, ironica, determinata e super simpatica.

Aurora Ramazzotti, il selfie davanti allo specchio senza reggiseno: bellezza mozzafiato

Sono lontani i tempi in cui soffriva per il paragone che facevano tra lei e la mamma Michelle Hunziker. All’epoca, Aurora Ramazzotti era davvero giovanissima e vedere i confronti tra la bellezza della madre e la propria l’ha fatta soffrire tanto come ha ammesso lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv8 nel corso del programma Ogni Mattina per cui ha lavorato anche come inviata.

“Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni. Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, ero una ragazzina…”.

Con gli anni, Aurora ha imparato ad amarsi e ad accettarsi totalmente ed oggi sfoggia una sicurezza che sta conquistando tutti i suoi followers, innamorati della sua bellezza naturale, della sua spontaneità e della sua semplicità.

LEGGI ANCHE—>Il dramma di Aurora Ramazzotti: “Tutti i giorni combatto però continua a essere una parte di me”

Una giovane donna con tanti sogni da realizzare che, tuttavia, ogni tanto, piange ancora davanti allo specchio come ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. Alla domanda se, guardandosi allo specchio, si piace, Aurora ha risposto così:

“A volte sì, a volte no, a volte molto! A volte non riesco a guardarmi allo specchio senza piangere. E va bene così. Capito? Va bene così”.