Petto di pollo, zucca, farina e vino bianco: bastano quattro ingredienti semplici per preparare i bocconcini di pollo autunnali cremosi con la zucca



In mezzo alle ricette salva cena, quelle da preparare in pochissimo tempo quando siete di corsa oppure arrivano degli invitati inattesi, i bocconcini di pollo autunnali cremosi con la zucca ci stanno benissimo. Un secondo piatto molto facile da cucinare, ma che riempie bene la bocca anche perché delicato e saporito al punto giusto.

Un velo leggerissimo di farina e un buon vino bianco per la crema, ma anche una zucca di stagione, bella morbida e compatta. Potete usare il pollo come il tacchino oppure altre carni bianche, anche il coniglio e aggiungere dei funghi da passare in padella insieme alla zucca. Alla fine il risultato sarà sempre lo stesso.

Ingredienti:

500 g petto di pollo

1 noce di burro

farina 00 q.b.

900 g zucca

1 bicchiere di vino bianco

2 rametti di rosmarino

2 bicchieri di acqua

sale q.b.

pepe q.b.

Bocconcini di pollo autunnali cremosi con la zucca

Questo piatto è autunnale perché in fondo è la stagione migliore per la raccolta della zucca. Ma se la congelate a tempo debito, potete prepararlo anche in altri periodi dell’anno.

Preparazione:

Prendete il petto di pollo, sciacquatelo sotto l’acqua corrente e poi tagliatelo a tocchetti di dimensiono regolari. Diciamo che se li fate larghi un paio di centimetri possono andare bene, sono bocconcini, non pillole.

Terminata questa operazione salate i bocconcini, poi infarinateli leggermente e tenete da parte in attesa della loro cottura. Poi pulite la zucca privandola dei semi e dei filamenti interni. Quindi passatela sotto l’acqua corrente e asciugatela con della carta da cucina. Tagliatela a cubetti e tenete anche questa da parte.

Fate sciogliere in una padella una noce di burro e ancora prima che prenda colore unite i cubetti di zucca lasciandoli insaporire per qualche minuto. A quel punto aggiungete anche il petto di pollo infarinato e gli aghi di 2 rametti di rosmarino.

Mescolate bene usando un cucchiaio di legno e sfumate con un bicchiere di vino bianco, lasciandolo evaporare per bene. Solo a quel punto unite i bicchieri di acqua e andate avanti con la cottura per almeno 20 minuti a fiamma medio-bassa.

Alla fine spegnete il fuoco e servite i bocconcini di pollo autunnali cremosi con la zucca ancora caldi.