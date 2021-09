Chi è? La ragazza che potrebbe sostituire Harry nel cuore della Regina!

La nipote preferita della Regina Elisabetta non sarebbe affatto Charlotte, figlia di William, e nemmeno l’amatissima nipote Beatrice: cosa sappiamo allora di lei?

La Regina Elisabetta ha una famiglia molto numerosa composta di nipoti e pronipoti, molti dei quali praticamente sconosciuti al grande pubblico perché non fanno parte dei “working royals”, cioè dei membri della Famiglia Reale che “lavorano” per conto della Regina, ma tra loro c’è una ragazza molto speciale.

I figli più famosi della Regina Elisabetta sono naturalmente il Principe Carlo, destinato a diventare Re alla morte della Regina, la Principessa Anna, figlia preferita del defunto Principe Filippo, Andrea di York (che sta facendo fare figuracce terribili alla Famiglia Reale) e il più giovane, Edoardo Duca di Wessex.

Il più piccolo dei figli della Regina Elisabetta ha sposato una delle donne di corte che Elisabetta apprezza maggiormente, cioè Sophie di Wessex.

Dal loro matrimonio è nata Louise Windsor, cioè la giovane Lady che non ha alcun titolo nobiliare (secondo il desiderio di sua madre e di suo padre) e che coltiva le stesse passioni della Regina Elisabetta.

La storia di Louise Winsor, che ormai è la nipote preferita da Elisabetta

Quando ancora il Principe Harry faceva parte integrante della Famiglia Reale, tutti i commentatori britannici erano concordi nell’affermare che Harry era il nipote preferito della Regina, perché aveva ereditato dal nonno Filippo la passione per lo sport, per la vita e la disciplina militare e la capacità di farla ridere in ogni occasione.

Come sappiamo però, Harry ha scelto un’altra strada, allontanandosi dalla famiglia reale e spesso entrando in aperto contrasto con essa, quindi ha sicuramente perso il suo posto d’onore nel cuore di The Queen.

Ad averlo sostituito ci sarebbe ormai la giovane Louise, che assomiglia moltissimo alla Regina nella fisicità (anche se non nel portamento: non si può dire che Lady Louise sia molto elegante!) e soprattutto nella sua grandissima passione per l’equitazione.

Louise è infatti un’ottima cavallerizza e ha partecipato a moltissime, prestigiose gare internazionali.

Tra le altre cose, pare che Louise abbia un talento naturale per la guida del calesse da corsa ereditata direttamente dal Principe Filippo, appassionatissimo di gare per carrozze. Fu Filippo a introdurre questo particolare sport nel Regno Unito, quindi era estremamente orgoglioso del talento e dell’impegno di sua nipote in questo sport.

Anche se è così portata per lo sport e l’equitazione, purtroppo Louise non ha lo stesso talento per la moda e per le apparizioni in pubblico. In passato è diventata famosa (insieme alle cugine Eugenia e Beatrice) per aver indossato look molto discutibili (e averli portati anche malino!)

Purtroppo, infatti, Louise non ha ereditato dalla madre Sophie di Wessex (a sinistra nella foto) il portamento e il gusto nel vestire, ma di certo avrà tutto il tempo per imparare queste due arti nel corso degli anni che è destinata a trascorrere a corte.

Ha già avuto comunque modo di apparire in pubblico: era tra le damigelle di Kate Middleton nel giorno del matrimonio tra lei e William!

Nata nel 2003, infatti, Louise Winsor ha soltanto 17 anni e finora ha già raggiunto dei grandi traguardi: si può essere certi che continuerà a migliorare.

Nel frattempo si è lasciata alle spalle una storia piuttosto triste: Sophie di Wessex ha rischiato di morire di parto nel darla alla luce, e questo ha reso molto più grande l’affetto di Elisabetta II nei confronti della madre e della bambina.

Come se non bastasse Lady Louise è nata con una forma di strabismo che l’ha costretta a sottoporsi a due interventi chirurgici nei primi anni della sua vita. Hanno dato buon esito e non le hanno di certo impedito di continuare a cavalcare e gareggiare sul calesse, da vera dura come nonno Filippo e nonna Elisabetta!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!