Aurora Ramazzotti si adegua ai trend imposti dai social di questi ultimi giorni e si lascia andare ad alcune risposte sulla sua vita privata. Immancabile la domanda sui genitori…Come ha risposto la figlia d’arte?

Sempre la solita domanda per Aurora Ramazzotti che ancora una volta deve rispondere a: “Hai sofferto per la fama dei tuoi genitori?”. Genitori scomodi e ingombranti, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ma anche genitori che hanno dato alla figlia Aurora grandi valori e molta forza per farsi strada nel mondo dello show business.

Aurora ha difatti seguito le orme dei genitori difatti è una conduttrice televisiva e influencer. La Ramazzotti maggiore ( Eros ha avuto altri figli dalla ex compagna Marica Pellegrinelli) si è quindi lasciata andare ad un insieme di verità sulla sua vita, dalla psicoterapia al Covid-19 contratto insieme al fidanzato al peso di essere figlia di…

Vediamo insieme cos’ha detto.

Aurora Ramazzotti a nudo: ecco cosa pensa dei genitori

Aurora Ramazzotti si racconta sulle Instagram Stories, dalla psicoterapia al rapporto con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sino all’esperienza del Covid-19 contratto insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Nelle Stories, Aurora ha accettato di giocare a Vero o Falso con i suoi follower, svelando qualcosa di più sulla sua vita privata e il passato.

In particolare alla domanda “Hai sofferto la fama dei tuoi genitori?” Aurora si mostra con una smorfia e un dito all’in giù come per dire: assolutamente no. Difatti nella story Aurora Ramazzotti scrive: “Falso. Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo.” – e poi ha aggiunto: “Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato ad essere forte.”

Aurora ha replicato anche a chi ha affermato che sembra altezzosa. “Mi reputo una persona molto aperta e alla mano – ha aggiunto durante il gioco Vero o Falso – […] però mi è stato detto che sembro una str***a, quindi forse sbaglio qualcosa”.