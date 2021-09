Punta anche tu su uno stile non convenzionale con nastri tra i capelli e frange sugli abiti

In autunno avremo tutte la frangia, si accettano scommesse. No, non si parla di “frangetta alla Victoria” dei Maneskin bensì di abiti alla moda, accessori compresi. Scopriamo cosa non deve mancare nel nostro nuovo guardaroba per un look da sfilata.

Molte case di moda hanno presentato nelle sfilate per le collezioni autunno – inverno 2021/2022 outfit arricchiti da frange nei modi più disparati. Proprio come nella prima decade degli anni Duemila, sono ancora una volta cool ed irresistibili e, per le più timide, la soluzione è quella di portarle ton sur ton. Vediamo da dove iniziare per far nostro questo apparentemente nuovo modo di vestire.

Fai una giravolta e mostra le frange! Gli outfit da creare per essere al top

Iniziamo con una maglia dolcevita in misto lana a coste di Twinset, brand che ha creato una linea bohémien. Le frange lucide e gli spacchi laterali risalteranno ancor di più con una cintura a contrasto, nera, in camoscio con fibbia grande e decori in perfetto stile texano. Il prezzo è di 275 euro.

Proseguiamo con l’abito longuette a maniche lunghe in maglia rasata di lana e cachemire di Pinko (250 euro). Caratterizzato da colletto in piedi a costine, sprone davanti lavorato a rete in trasparenza e sia la parte superiore che il fondo capo con frange, è in tinta unita grigio scuro. Sarà ok con uno stivale nero e perfetto con pumps coordinate.

Scendiamo leggermente di prezzo con il pantalone in paillettes nere di L’Autre Chose. Il match con una maglia basic nera a girocollo è l’outfit più riuscito e se siete fashion victim degne della definizione coniata da Oscar De La Renta, allora saprete che la scarpa giusta è (sfidando le temperature future) un sandalo a listini stretti. Si trova su Giglio a 247 euro.

Mentre restano banditi i texani in quanto sopra i diciotto anni sono accettati solo in video musicali di Elettra Lamborghini o, appunto, nello stato del Texas, le calzature più commode, in pelle e con frange laterali da scegliere sono firmate Stuart Weitzman. Si tratta di stivali al ginocchio con tacco basso e punta tonda e costano 850 euro.

Qualsiasi cosa scegliate va seguita la regola di Coco Chanel ovvero, nel dubbio togliere qualcosa. Nessuna vuol dar l’impressione di essere scappata da un circo. La mission, si sa, è quella di far dire alle altre donne “lo voglio anch’io”.

Silvia Zanchi